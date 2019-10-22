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Один за всех: Дейзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек выступают против общего врага

22 октября
2019 год

Новости кино >>
22 октября 2019
В сети появился финальный трейлер к девятому эпизоду космической саги «Звёздные Войны» с подзаголовоком «Скайуокер. Восход». Режиссёром, одним из сценаристов и продюсером проекта выступил Джей Джей Абрамс (Эпизоды VIII и VII).


Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Один за всех: Дейзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек выступают против общего врага

Главные роли в картине сыграли Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Лупита Нионго, Оскар Айзек, Энтони Дэниэлс, Марк Хэмилл, Джимми Ви, Кэрри Фишер, Донал Глисон, Билли Лурд, Келли Мари Трен, Ричард И Грант, Кери Расселл, Мэтт Смит, Доминик Монаган, Билли Ди Уильямс, Грег Гранберг, Наоми Аки и Брайан Херринг.

На российских экранах «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» появится 19 декабря 2019 года.
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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход

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Один за всех: Дейзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек выступают против общего врага фотографии
Один за всех: Дейзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек выступают против общего врага фотографии
Один за всех: Дейзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек выступают против общего врага фотографии
Один за всех: Дейзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек выступают против общего врага фотографии
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