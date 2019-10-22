Один за всех: Дейзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек выступают против общего врага

В сети появился финальный трейлер к девятому эпизоду космической саги «Звёздные Войны» с подзаголовоком «Скайуокер. Восход»
. Режиссёром, одним из сценаристов и продюсером проекта выступил Джей Джей Абрамс
(Эпизоды VIII
и VII
).
Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
Главные роли в картине сыграли Дейзи Ридли
, Адам Драйвер
, Джон Бойега
, Лупита Нионго
, Оскар Айзек
, Энтони Дэниэлс
, Марк Хэмилл
, Джимми Ви
, Кэрри Фишер
, Донал Глисон
, Билли Лурд
, Келли Мари Трен
, Ричард И Грант
, Кери Расселл
, Мэтт Смит
, Доминик Монаган
, Билли Ди Уильямс
, Грег Гранберг
, Наоми Аки
и Брайан Херринг
.
На российских экранах «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»
появится 19 декабря 2019
года.