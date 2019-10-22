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Продолжение «Скорой помощи» с Гошей Куценко выйдет 28 октября

22 октября
2019 год

Новости кино >>
22 октября 2019
Второй сезон остросюжетной мелодрамы «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли выйдет на канале НТВ 28 октября, сообщает пресс-служба телеканала.

Продолжение «Скорой помощи» с Гошей Куценко выйдет 28 октября
фото: Пресс-служба канала НТВ

Действие второго сезона начинается вечером того же дня, в котором остались герои в первой части. Кулыгин (Куценко) рассказывает Рае (Марина Доможирова), почему ему не дали получить сертификат, и о той роковой аварии, из-за которой его обвинили в халатности и лишили лицензии врача.

«Новый сезон будет очень насыщенным. Будет много экшена, выездов и врачебных дел с нестандартными ситуациями. Можно сказать, что наш сериал выполняет просветительскую функцию: мы снимаем не только про то, как работает скорая помощь, но и про человеческие взаимоотношения. Моя Рая меняется, и я вместе с ней. Мне кажется, она становится более женственной, более мягкой. По крайней мере, она стремится к этому. Их отношения с Кулыгиным непростые: поскольку она беременна, он оберегает её и не всё ей рассказывает, и её это задевает. Будет за чем понаблюдать», – говорит актриса Марина Доможирова.

Костя возвращается на подстанцию и не теряет надежды когда-нибудь всё-таки сдать экзамен, но пока он по-прежнему возит бригады скорой помощи и помогает им спасать человеческие силы. Помимо напряжённой работы, каждому предстоят испытания в личной жизни. Но, как и прежде, высокий профессионализм, душевная отзывчивость и крепкая дружба помогут Кулыгину, Рае, заведующей подстанцией Ольге Арефьевой (Екатерина Волкова), опытным врачам Ломагину (Алексанлр Тютин) и Рыкову (Пётр Баранчеев), а также фельдшерам Ушакову (Степан Куликов) и Арашу (Азиз Бейшеналиев) не только спасти десятки жизней, но и преодолеть все трудности.

«Ольга – заведующая подстанцией и занимается, в основном, менеджментом. Во втором сезоне у неё с Рыковым будут развиваться романтические отношения, которые зародились ещё в начале нашей истории. А ещё у неё появятся проблемы – её захотят уволить, а из-за чего вы узнаете совсем скоро, не буду раскрывать интригу», – рассказывает Екатерина Волкова.

Как и в первом сезоне, в основу сценария второго сезона легли реальные истории из врачебной практики. На съёмочной площадке присутствовали настоящие врачи скорой помощи, которые консультировали съёмочную группу и подсказывали, что и как нужно делать, чтобы всё выглядело достоверно.

«У нас получилась очень хорошая человеческая история. Врачи тоже люди: они влюбляются, женятся, разводятся. А нам, как мне кажется, удалось сохранить баланс между профессиональной деятельностью – работой врачом или фельдшером – и человеческой составляющей. К тому же, в основу сценария легли реальные истории из врачебной практики. А это ещё один плюс – людям нравятся смотреть кино про то, что было на самом деле», – отмечает актер Александр Тютин.
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Продолжение «Скорой помощи» с Гошей Куценко выйдет 28 октября фотографии
Продолжение «Скорой помощи» с Гошей Куценко выйдет 28 октября фотографии
Продолжение «Скорой помощи» с Гошей Куценко выйдет 28 октября фотографии
Продолжение «Скорой помощи» с Гошей Куценко выйдет 28 октября фотографии
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