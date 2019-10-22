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Константин Белошапка испугается «Бывшей»

22 октября
2019 год

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22 октября 2019
В Москве начались съемки нового российского хоррора «Бывшая» продюсеров Дмитрия Литвинова и Владислава Северцева, работавших над картинами «Невеста» и «Рассвет», и режиссера-дебютанта Евгения Пузыревского, сообщает пресс-служба ленты.

Константин Белошапка испугается «Бывшей»

«Бывшая» – это история о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.

В картине снимаются Константин Белошапка, Вера Панфилова, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова, Владимир Селезнев. В прокат фильм выйдет в 2021 году.
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