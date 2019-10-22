Константин Белошапка испугается «Бывшей»

В Москве начались съемки нового российского хоррора «Бывшая
» продюсеров Дмитрия Литвинова
и Владислава Северцева
, работавших над картинами «Невеста
» и «Рассвет
», и режиссера-дебютанта Евгения Пузыревского
, сообщает пресс-служба ленты.
«Бывшая» – это история о том, как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого ее жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.
В картине снимаются Константин Белошапка
, Вера Панфилова
, Сергей Двойников
, Екатерина Шумакова
, Елена Морозова
, Владимир Селезнев
. В прокат фильм выйдет в 2021 году.