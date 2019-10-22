Из «Игры престолов» во «Властелина колец»: Джозеф Моул станет злодеем самого дорогого сериала в истории

Британский актер Джозеф Моул
, известный по роли Бенджена Старка в сериале «Игра престолов
», сыграет в новом сериале Amazon «Властелин колец
», сообщает Variety
.
Подробности самого дорого в истории сериала все еще держатся в тайне, однако источники издания утверждают, что Моулу достанется роль главного злодея по имени Орен. В сериале также задействованы Уилл Поултер
и Маркелла Кавена
.
Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Сообщалось, что на создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории.
Режиссером первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона
. В продюсерский состав сериала включены Линдси Вебер
(«Клоферфилд, 10
»), Брюс Ричмонд
(«Игра престолов
»), Джин Келли
(«Подпольная империя
»), Шэрон Таль Игуадо
(«Читающий мысли
»), Дженнифер Хатчисон
(«Во все тяжкие
»), Джейсон Кэхилл
(«Клан Сопрано
») и Джастин Дабл
(«Очень странные дела
»). Четверо последних будут не только исполнительными продюсерами, но также приложат руку к сценарию, который, как сообщалось ранее, пишут Патрик Маккей
и Джон Д. Пэйн
.