Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Из «Игры престолов» во «Властелина колец»: Джозеф Моул станет злодеем самого дорогого сериала в истории

22 октября
2019 год

Новости кино >>
22 октября 2019
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», сыграет в новом сериале Amazon «Властелин колец», сообщает Variety.

Из «Игры престолов» во «Властелина колец»: Джозеф Моул станет злодеем самого дорогого сериала в истории

Подробности самого дорого в истории сериала все еще держатся в тайне, однако источники издания утверждают, что Моулу достанется роль главного злодея по имени Орен. В сериале также задействованы Уилл Поултер и Маркелла Кавена.

Первый сезон сериала Amazon по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. Сообщалось, что на создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории.

Режиссером первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона. В продюсерский состав сериала включены Линдси ВеберКлоферфилд, 10»), Брюс РичмондИгра престолов»), Джин КеллиПодпольная империя»), Шэрон Таль ИгуадоЧитающий мысли»), Дженнифер ХатчисонВо все тяжкие»), Джейсон КэхиллКлан Сопрано») и Джастин ДаблОчень странные дела»). Четверо последних будут не только исполнительными продюсерами, но также приложат руку к сценарию, который, как сообщалось ранее, пишут Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн.
версия для печати
Ссылки по теме
Уилл Поултер сыграет одну из главных ролей в сериале по «Властелину колец»
Создатели «Игры престолов» и «Во все тяжкие» поработают над сериалом «Властелин колец»
Хуан Антонио Байона назначен режиссёром сериала «Властелин колец»
Знаток Вестероса присоединился к «Властелину колец»
Сериал по «Властелину колец» растянется на 5 сезонов
Сериал по «Властелину колец» может стать самым дорогим в истории
Amazon превратит «Властелина колец» в сериал
персоны
Хуан Антонио БайонаДжозеф МоулУилл Поултер
фильмы
Властелин колец: Братство КольцаВластелин колец: Возвращение КороляВластелин колец: Две крепостиИгра престолов

анонс

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Николай Снегирёв
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Снегирёв.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Анна Кошмал
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Любовь Руденко
Северия Янушаускайте
Констанс Беннетт
Джефф Голдблюм
Валерия Голино
Катрин Денёв
Дерек Джекоби
Кристофер Ллойд
Джоан Фонтэйн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
Дикая Лига
боевик, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен