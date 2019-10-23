Кино как двигатель социальных изменений: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» проходят «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиаиндустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов. 23 октября в 14.30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится бесплатный мастер-класс на тему социального контента.
Участники мастер-класса смогут узнать, как разработать социальную медиакампанию, в которой кино становится триггером социальных изменений, из чего состоит социальный медиапроект, как продвигать такие проекты и измерять эффективность от их реализации.
Спикерами выступают генеральный продюсер и режиссёр студии «Артвидео» Никита Тихонов-Рау и сценарист, режиссер, продюсер, специализирующаяся на остросоциальной тематике, Ольга Арлаускас.