Продолжение сериала «Ивановы-Ивановы» выйдет 11 ноября

По сюжету, пока светская львица готовится к выступлению, предприимчивый Лёша Иванов (Трухин) организовывает внутри автосалона контактный зоопарк. Вырвавшись из-под контроля, животные разбегаются и пугают телеведущую, которая в страхе взбирается на капот автомобиля.
«Это не змеи и не волки, так что не страшно. Вообще я очень люблю животных, единственно, боялась, что меня покусают. Но, в целом, здорово принимать участие в проекте, который мне самой нравится. И здесь я играю красивую, властную и высокомерную звезду из Москвы, которая к тому же примерит совсем не свойственный ей наряд местных дизайнеров», – говорит Летучая.
Кроме Елены Летучей, в четвёртом сезоне «Ивановых-Ивановых» появится Лиза Арзамасова, впервые сыгравшая в проекте СТС после хита «Папины дочки». В продолжении сериала ей досталась роль сексуальной аспирантки Анастасии, в которую влюбляется студент Ваня Иванов (Лукин). Режиссером нового сезона выступил Федор Стуков.