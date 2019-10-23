Фильм «Текст» с Александром Петровым увидят в Великобритании

Фильм Клима Шипенко
«Текст
» по одноименному роману Дмитрия Глуховского
– с Александром Петровым
, Иваном Янковским
и Кристиной Асмус
в главных ролях – выйдет в прокат Великобритании 3 ноября, сообщает пресс-служба компании KinoKartina.TV, которая выпускает ленту.
«Это второй проект с Александром Петровым, который мы привозим в Великобританию в этом году. Ранее в конце октября мы показывали фильм «Герой», который собрал полные залы. Мы видим все больший интерес к русскоязычному контенту за границей. Но в отличие от последних лет мы наблюдаем интересную динамику, когда на показы начинает ходить все больше англоговорящих зрителей - это и друзья ассимилированных иммигрантов, и просто продвинутая аудитория, которая интересуется авторским и жанровым кино
», – говорит исполнительный директор KinoKartina.TV Ольга Рогаченко
.
Картину покажут в кинотеатрах ODEON и Showcase в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Питерборо, Кингстоне и других городах.
Главный герой фильма – 27-летний Илья Горюнов (Петров), семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра (Янковский), а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной (Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.