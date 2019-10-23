Александр Роднянский спродюсирует документальный фильм номинантки на «Оскар» Рори Кеннеди

Режиссером документального фильма о судьбе еврейских беженцев, производством которого займется компания AR Content Александра Роднянского и Кевина Макдональда, станет Рори Кеннеди, номинантка на премию «Оскар» и обладательница премии «Эмми», сообщает пресс-служба AR Content.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
«Десять лет назад я сняла фильм «Забор» - о стене вдоль американо-мексиканской границы. С тех пор я, находясь в полном смятении, наблюдаю, как мощно разрослась риторика, направленная против иммигрантов и беженцев, и как мощно сократились по всему миру возможности переселяться для этой категории людей. С каждым днем кризис беженцев все ощутимее, и я очень рада, что с нашим новым фильмом, который мне кажется очень важным и очень своевременным, у меня появляется возможность высказаться на эту тему», - говорит Рори Кеннеди.
В центре картины – судьба еврейских беженцев, пытавшихся бежать от нацистской угрозы из Германии, Австрии и оккупированной Чехословакии. Они пытались найти страну, готовую предоставить им убежище. Впервые вопрос об их судьбе рассматривался на международной конференции в Эвиане в 1938 году. В итоге длительных дискуссий из 32 стран-участниц, среди которых были лидеры демократического мира США и Великобритания, принять небольшую часть беженцев согласилась лишь крохотная Доминиканская республика. В 1939 году немецкий корабль «Сент-Луис» с 900 еврейскими беженцами, купившими по специальной программе гражданство Кубы, отправился на карибский остров, но местные власти не разрешили пассажирам даже сойти на берег. После отказа и правительства США принять беженцев корабль был вынужден вернуться в Европу, где большинство пассажиров были убиты нацистами. В 1943 году на Бермудской конференции была предпринята еще одна попытка решить судьбу еврейских беженцев, массово уничтожаемых в Европе, но и она окончилась провалом.
«Конечно, я был знаком с фильмами Рори Кеннеди. Но когда мы сели обсуждать ее режиссерское видение нашего фильма, я понял, что мы сделали очень точный выбор, пригласив ее. Мы совпали в главном - в идее фильма и в способе ее воплощения, в желании сделать честное и острое высказывание, в том числе и об ответственности западного мира за бездействие в истории с еврейскими беженцами, которое привело в итоге к одной из самых страшных катастроф в истории человечества. Наш фильм расскажет забытую многими историю, столь созвучную происходящим сегодня в мире событиям, историю о том, к каким чудовищным последствиям может привести равнодушие общества. Беженцы и массовая миграция продолжают быть одной из самых главных проблем и в 21-м веке, и то, как мы на это будем реагировать, будет важным и останется в истории. Настало время задать не самые удобные вопросы самим себе», – отмечает Роднянский.
Картина Рори Кеннеди «Последние дни во Вьетнаме» (2014) была номинирована на премию Американской киноакадемии как «Лучший документальный фильм». В 2007 году Кеннеди стала обладательницей премии «Эмми» за «Выдающийся неигровой фильм» с лентой «Призраки Абу-Грэйб».