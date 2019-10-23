Сериал «Хэппи» с Кристофером Мелони впервые покажут на российском ТВ

В пятницу, 25 октября на канале ТВ-3 состоится российская премьера сериала «Хэппи
», сообщает пресс-служба канала. За вечер сериал покажут целиком – в озвучке студии «Кубик в кубе».
«Хэппи» – экранизация отвязных комиксов про старого киллера-отщепенца Ника Сакса, алкоголика и наркомана из Нью-Йорка, который однажды придя в себя начинает видеть... летающего голубого мультяшного единорога по имени Хэппи – и тот пытается ему что-то рассказать про девочку Хэйли, похищенную маньяком. В главной роли – Кристофер Мелони
, звезда сериала «Закон и порядок: Специальный корпус
», отметившийся ролями в таких блокбастерах, как «12 обезьян
», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе
» и «Гарольд и Кумар уходят в отрыв
».
Сериал стал хитом американского кабельного ТВ, получил восторженные отзывы критиков и простых зрителей, и был продлён на второй сезон. По жанру это динамичный, непредсказуемый и дерзкий детектив, который гарантированно понравится ценителям чёрного юмора. При всей внешней экстравагантности, сериал построен по всем канонам современной драматургии: детективную линию (поиск похищенной маньяком девочки) здесь дополняет специфический любовный треугольник из Ника и двух его бывших возлюбленных, одна из которых – мама пропавшей, а вторая – полицейский, которая также включается в расследование.