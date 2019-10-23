«Реальные пацаны» встретятся с зомби, а Анна Михалкова попадет в колонию

Телеканал ТНТ провел презентацию проектов, которые выйдут в эфир в 2020 году. Помимо всем знакомых шоу и сериалов зрителей ждут и премьеры.
«Мы коллекционируем хиты», – сказал глава ТНТ Роман Петренко. Так, уже в следующем году зрители смогут увидеть новые сезона таких хитов, как «Ольга», «Физрук», «Полицейский с Рублевки», «Год культуры». Кроме того продолжение получат истории семьи Сергеевых из «СашиТани», московских айтишников из сериала «Жуки» и обаятельного неудачника Толи из «Триады». На этом, впрочем, сериальные эксперименты ТНТ не закончатся.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
На презентации рассказали сразу о нескольких новых проектах. Это «Идеальная семья», где Павел Деревянко вместе с женой в исполнении Ольги Медынич попадают в реалити-шоу, за которым наблюдает вся страна. Еще одна семейная история будет рассказана в сериале «Отпуск», где Павел Майков возглавляет семью из Северодвинска, которая вот уже 11-й год подряд отдыхает в Геленджике у своего старого друга Бориса в исполнении резидента Comedy Club Демиса Карибидиса. Майкову же предстоит участвовать не только в противостоянии «севера» и «юга», но и мужского и женского – в комедии «Девушки с Макаровым». В этом сериале он играет начальника уголовного розыска района Капотна, которому в подчинение неожиданно присылают сразу четырех выпускниц вуза.
Кроме того, в 2020 году на телеканале выйдут сериалы «Домой», где главный герой возвращается из Москвы в родной Биробиджан и узнает, что его девушка уже давно живет с его лучшим другом, и «Патриот», где идеальный парень, отслуживший в спецназе, тоже возвращается в родной – далеко не идеальный – город.
В следующем году ТНТ решил также поэкспериментировать и с полнометражным кино. Так, сначала в прокате, а затем в телеэфире появится отвязная комедия «Реальные пацаны против зомби», где известные по сериалу герои во главе с Коляном будут спасать родную Пермь от нашествия нечисти.
Еще один интересный проект – комедийное мокьюментари «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», который расскажет об эксцентричном, но загадочном «советском поэте-песеннике» в исполнении Гарика Харламова. Он же, кстати, сыграет и в сериале «Гусар», который уже не раз представляли на презентациях ТНТ, но в 2020 году проект наконец доберется до эфире. В нем речь пойдет о приключениях поручика Рыльского, из 1812 года попавшего в наше время.