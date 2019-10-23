Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Реальные пацаны» встретятся с зомби, а Анна Михалкова попадет в колонию

23 октября
2019 год

Новости кино >>
23 октября 2019
Телеканал ТНТ провел презентацию проектов, которые выйдут в эфир в 2020 году. Помимо всем знакомых шоу и сериалов зрителей ждут и премьеры.

«Мы коллекционируем хиты», – сказал глава ТНТ Роман Петренко. Так, уже в следующем году зрители смогут увидеть новые сезона таких хитов, как «Ольга», «Физрук», «Полицейский с Рублевки», «Год культуры». Кроме того продолжение получат истории семьи Сергеевых из «СашиТани», московских айтишников из сериала «Жуки» и обаятельного неудачника Толи из «Триады». На этом, впрочем, сериальные эксперименты ТНТ не закончатся.

«Реальные пацаны» встретятся с зомби, а Анна Михалкова попадет в колонию
фото: Пресс-служба канала ТНТ

На презентации рассказали сразу о нескольких новых проектах. Это «Идеальная семья», где Павел Деревянко вместе с женой в исполнении Ольги Медынич попадают в реалити-шоу, за которым наблюдает вся страна. Еще одна семейная история будет рассказана в сериале «Отпуск», где Павел Майков возглавляет семью из Северодвинска, которая вот уже 11-й год подряд отдыхает в Геленджике у своего старого друга Бориса в исполнении резидента Comedy Club Демиса Карибидиса. Майкову же предстоит участвовать не только в противостоянии «севера» и «юга», но и мужского и женского – в комедии «Девушки с Макаровым». В этом сериале он играет начальника уголовного розыска района Капотна, которому в подчинение неожиданно присылают сразу четырех выпускниц вуза.

Актриса Анна Михалкова в новом сезоне ТНТ предстанет в неожиданном образе замначальника колонии в «первом тюремном ситкоме» «Исправление и наказание». А Валентина Мазунина и Ангелина Миримская станут «подругами по несчастью» в комедии «Иванько».

Кроме того, в 2020 году на телеканале выйдут сериалы «Домой», где главный герой возвращается из Москвы в родной Биробиджан и узнает, что его девушка уже давно живет с его лучшим другом, и «Патриот», где идеальный парень, отслуживший в спецназе, тоже возвращается в родной – далеко не идеальный – город.

В следующем году ТНТ решил также поэкспериментировать и с полнометражным кино. Так, сначала в прокате, а затем в телеэфире появится отвязная комедия «Реальные пацаны против зомби», где известные по сериалу герои во главе с Коляном будут спасать родную Пермь от нашествия нечисти.

Еще один интересный проект – комедийное мокьюментари «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», который расскажет об эксцентричном, но загадочном «советском поэте-песеннике» в исполнении Гарика Харламова. Он же, кстати, сыграет и в сериале «Гусар», который уже не раз представляли на презентациях ТНТ, но в 2020 году проект наконец доберется до эфире. В нем речь пойдет о приключениях поручика Рыльского, из 1812 года попавшего в наше время.
версия для печати
Ссылки по теме
Михаил Пореченков прячется от бывшего подельника в далёком северном городке
«Триада»: Было у отца три сына
«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне!
«Год культуры»: Бобро поржаловать
«Ольга». Третий сезон: Возвращение из «Страны ОЗ»
«Физрук»: Что это было?
«Ольга». Второй сезон: Есть женщины в русском Чертанове
«Полицейский с Рублёвки»: Денег нет, но вы задержаны
«Гражданский брак»: Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт
«Ольга»: Бабье это
ЧОП-2»: Сторож сердца твоего
«Полицейский с Рублёвки»: Предъявите ваши миллионы
«Физрук-3»: Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной
«Физрук». Второй сезон
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Павел ДеревянкоДемис КарибидисВалентина МазунинаПавел МайковОльга МедыничАнгелина МиримскаяАнна МихалковаРоман ПетренкоГарик Харламов
фильмы
Год культурыЖукиОльгаПолицейский с РублёвкиПолицейский с Рублёвки в БескудниковоПолицейский с Рублёвки-3Полицейский с Рублёвки-4Реальные пацаныСашатаняТриадаФизрук (все сезоны)

фотографии >>
«Реальные пацаны» встретятся с зомби, а Анна Михалкова попадет в колонию фотографии
«Реальные пацаны» встретятся с зомби, а Анна Михалкова попадет в колонию фотографии
«Реальные пацаны» встретятся с зомби, а Анна Михалкова попадет в колонию фотографии
«Реальные пацаны» встретятся с зомби, а Анна Михалкова попадет в колонию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Иванов
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Иванов.
Николай Снегирёв
17 октября ушёл из жизни актёр Николай Снегирёв.

День рождения >>

Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Михаил Горский
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Робер Арну
Жерар Блен
Виктор Гротович
Диана Дорс
Оскар Мартинес
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
Дикая Лига
боевик, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен