Леонардо ДиКаприо вновь может претендовать на «Оскар»

Часть студий определилась со своими кандидатами в номинациях «лучший актер» и «лучший актер второго плана» на премию «Оскар», сообщает IndieWire
.
Так студия Sonу с фильмом «Однажды… в Голливуде
» выдвигает Леонардо ДиКаприо
как главного актера, а Брэда Питта
– как актера второго плана. У обоих актеров уже есть по одному «Оскару»: ДиКаприо получал долгожданную статуэтку за главную роль в фильме «Выживший
», а вот у Питта есть награда лишь как у продюсера лучшего фильма по итогам 2013 года «12 лет рабства
».
Кроме того, студия делает ставку на каст биографической драмы «Прекрасный день по соседству
» (до России лента доберется только в феврале), рассказывающей о дружбе добродушного ведущего Фреда Роджерса и прожженного журналиста Тома Джунода. Несмотря на то, что Роджерса играет Том Хэнкс
, его было решено выдвинуть в категорию за роль второго плана, а на главную актерскую награду – Мэттью Риза
, исполнившего роль Джунода.
Среди других претендентов на «оскаровские» номинации – Роберт Паттинсон
и Уиллем Дефо
, сыгравшие в ленте «Маяк
». Первого хотят отправить в категорию «лучший актер», Дефо – за роль второго плана. За главную актерскую статуэтку сможет побороться и Тимоти Шаламе
, сыгравший в ленте «Король
», его же могут номинировать и за второй план в картине «Маленькие женщины
».
Стриминг-сервис Netflix делает ставку на фильм «Два Папы
» и хочет видеть в числе претендентов на звание лучшего актера Джонатана Прайса
, у которого пока ни разу не было «Оскара», а за мужскую роль второго плана отправит бороться Энтони Хопкинса
, уже получавшего премию американской киноакадемии как лучший актер за фильм «Молчание ягнят
».
А вот cоздатели фильма «Ford против Ferrari
» (Fox/Disney) решили выдвинуть за лучшую мужскую роль сразу двух ведущих актеров ленты – Кристиана Бэйла
и Мэтта Дэймона
.
Остальные студии пока еще определяются с выбором. Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 13 января.