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Леонардо ДиКаприо вновь может претендовать на «Оскар»

24 октября
2019 год

Новости кино >>
24 октября 2019
Часть студий определилась со своими кандидатами в номинациях «лучший актер» и «лучший актер второго плана» на премию «Оскар», сообщает IndieWire.

Леонардо ДиКаприо вновь может претендовать на «Оскар»

Так студия Sonу с фильмом «Однажды… в Голливуде» выдвигает Леонардо ДиКаприо как главного актера, а Брэда Питта – как актера второго плана. У обоих актеров уже есть по одному «Оскару»: ДиКаприо получал долгожданную статуэтку за главную роль в фильме «Выживший», а вот у Питта есть награда лишь как у продюсера лучшего фильма по итогам 2013 года «12 лет рабства».

Кроме того, студия делает ставку на каст биографической драмы «Прекрасный день по соседству» (до России лента доберется только в феврале), рассказывающей о дружбе добродушного ведущего Фреда Роджерса и прожженного журналиста Тома Джунода. Несмотря на то, что Роджерса играет Том Хэнкс, его было решено выдвинуть в категорию за роль второго плана, а на главную актерскую награду – Мэттью Риза, исполнившего роль Джунода.

Среди других претендентов на «оскаровские» номинации – Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо, сыгравшие в ленте «Маяк». Первого хотят отправить в категорию «лучший актер», Дефо – за роль второго плана. За главную актерскую статуэтку сможет побороться и Тимоти Шаламе, сыгравший в ленте «Король», его же могут номинировать и за второй план в картине «Маленькие женщины».

Стриминг-сервис Netflix делает ставку на фильм «Два Папы» и хочет видеть в числе претендентов на звание лучшего актера Джонатана Прайса, у которого пока ни разу не было «Оскара», а за мужскую роль второго плана отправит бороться Энтони Хопкинса, уже получавшего премию американской киноакадемии как лучший актер за фильм «Молчание ягнят».

А вот cоздатели фильма «Ford против Ferrari» (Fox/Disney) решили выдвинуть за лучшую мужскую роль сразу двух ведущих актеров ленты – Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона.

Остальные студии пока еще определяются с выбором. Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 13 января.
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Леонардо ДиКаприо вновь может претендовать на «Оскар» фотографии
Леонардо ДиКаприо вновь может претендовать на «Оскар» фотографии
Леонардо ДиКаприо вновь может претендовать на «Оскар» фотографии
Леонардо ДиКаприо вновь может претендовать на «Оскар» фотографии
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