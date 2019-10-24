Крым готов компенсировать до 20% затрат на съемки фильмов

С 2021 года российские кинокомпании смогут вернуть до 20% средств, затраченных во время съемок на территории Крыма, сообщает ТАСС.
фото: Пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"
По словам главы республики Сергея Аксенова, внедрение такой системы рибейтов позволит Крыму получить конкурентное преимущество, приведет к росту туристического потока, созданию рабочих мест, возникновению новых хозяйственных субъектов, продвижению региона как в России, так и на международной арене.
Как пояснила министр культуры Крыма Арина Новосельская, в 2020 году планируется создать рабочую группу по развитию кинопроизводства на территории республики, которая будет собирать заявки от кинокомпаний, проверять документы по затратам средств и выплачивать рибейты, в 2021 году будет осуществлена первая выплата.
По информации Новосельской, созданная в 2018 году автономная некоммерческая организация «Кинокомиссия Республики Крым» оказала содействие более чем десяти кинокомпаниям и продюсерским центрам из Москвы и Санкт-Петербурга в выборе локации, согласовании решений на съемки, предоставлении съемочного оборудования, в подборе актеров, проживании съемочных групп, предоставлении транспорта.