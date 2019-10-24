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Алексей Морозов станет суперкриминалистом

24 октября
2019 год

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24 октября 2019
Кинокомпания Star Media совместно с телеканалом «Украина» работает над 16-серийным детективом «Консультант» с Алексеем Морозовым в главной роли, сообщает пресс-служба канала.

Алексей Морозов станет суперкриминалистом
фото: Алексей Морозов в сериале "Спецы"

В центре сюжета находится прикованный к инвалидной коляске суперкриминалист Борис Крылов. В расследованиях он использует неочевидные и парадоксальные методы, благодаря которым раскрывает даже самые трудные преступления. За такие заслуги Бориса называют современным Шерлоком Холмсом. Несмотря на свой колоссальный опыт и талант настоящим испытанием для главного героя становится расследование рядового, на первый взгляд, ДТП, в результате которого погибает его отец. Пытаясь вычислить людей, стоящих за этим преступлением, Борис сталкивается с тайнами прошлого, а также встречает любовь всей своей жизни.

По словам режиссера Олега Туранского, этот проект по своей атмосфере и закрученным детективным историям перекликается с другим сериалом кинокомпании Star Mediа «Спецы» (2017). Кроме того, главную роль в обоих этих сериалах исполняет Алексей Морозов.

Помимо Морозова в сериале играют Алина Сергеева, Павел Вишняков, Павел Харланчук, Алексей Нагрудный, Анна Арефьева, Дмитрий Соловьев, Олеся Жураковская и Игорь Портянко.

Для съемок сериала привлекаются опытные криминалисты, которые подсказывают важные нюансы в работе с уликами, жертвами и в сценах допросов.

«При написании сценария не использовались реальные истории. Однако, мы настолько точно воспроизвели на экране работу правоохранителей, что когда к нам на съемочную площадку пришли криминалисты, то они начали узнавать отдельные эпизоды из своей личной практики. Один из них рассказал, что неоднократно вычислял людей по одежде даже после того, как она около полугода плавала где-нибудь в озере. А в нашем сериале, например, некоторых жертв идентифицируют по слуховому аппарату и дорогому ремню. Кроме того, во время съемок мы использовали настоящие бронежилеты, огнестрельное оружие и технику правоохранителей», – рассказал продюсер фильма Алексей Терентьев.

Кроме увлекательных детективных сюжетов в «Консультанте» будет развиваться не менее интригующая линия семейных отношений. Выслеживание опасных преступников стает для героев фильма не меньшим испытанием, чем поиски счастья в личной жизни.
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