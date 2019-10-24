Премьера фильма про Децла состоится 7 ноября

Фильм Романа Супера
«С закрытыми окнами
» о музыканте Кирилле Толмацком
состоится 7 ноября на онлайн-платформе Premier, сообщает пресс-служба сервиса.
Документальная лента о Децле будет показана бесплатно и откроет работу нового бесплатного раздела платформы «Ежедневный Premier».
Работа над фильмом началась в феврале прошлого года – сразу после смерти Кирилла Толмацкого, скончавшегося в возрасте 35 лет в Ижевске после концерта из-за острой сердечной недостаточности. Средства на производство фильма были собраны с помощью краудфандинга.