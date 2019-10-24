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Премьера фильма про Децла состоится 7 ноября

24 октября
2019 год

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24 октября 2019
Фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком состоится 7 ноября на онлайн-платформе Premier, сообщает пресс-служба сервиса.

Премьера фильма про Децла состоится 7 ноября

Документальная лента о Децле будет показана бесплатно и откроет работу нового бесплатного раздела платформы «Ежедневный Premier».

Работа над фильмом началась в феврале прошлого года – сразу после смерти Кирилла Толмацкого, скончавшегося в возрасте 35 лет в Ижевске после концерта из-за острой сердечной недостаточности. Средства на производство фильма были собраны с помощью краудфандинга.
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