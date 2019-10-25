В Санкт-Петербурге начинается Cinemarket

В Санкт-Петербурге начинает свою работу ежегодный Молодёжный кинорынок Cinemarket – событие, объединяющее молодых авторов, профессионалов, а также любителей и ценителей кино. Кинорынок является крупной деловой площадкой, где представители индустрии обмениваются опытом и открывают новые таланты, а начинающие кинематографисты со всей России набираются знаний и получают реальный шанс заявить о себе. В качестве экспертов Cinemarket посетят продюсеры ведущих российских кинокомпаний и создатели таких фильмов и сериалов, как «Верность», «Я худею», «Обычная женщина», «Эпидемия», «Звоните ДиКаприо!» и другие. Кинорынок продлится до 27 октября, уточняет пресс-служба киноплатформы Potential, выступающей организатором мероприятия.
фото: Пресс-служба киноплатформы Potential
Главной площадкой станет творческое пространство «Пальма». Также некоторые мероприятия будут проходить в технопарке «Ленполиграфмаш» и лектории книжного магазина «Порядок слов».
В рамках основной программы участники смогут узнать об актуальных тенденциях в киноиндустрии и новых проектах, побывать на встречах с известными режиссёрами, сценаристами и продюсерами, специальных показах и презентациях. С мастер-классами выступят режиссёры Алексей Нужный и Клим Шипенко, сценарист Алексей Караулов, продюсер Сергей Корнихин и другие. Специальным событием станет запуск сценарного конкурса, лицом которого выступит Ольга Сутулова. Актриса лично приедет на Cinemarket. В результате по сценарию-победителю снимут короткометражный фильм с Ольгой в главной роли. В числе почётных гостей – глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, который выступит 27 октября и поделится своим видением того, как меняется российская киноиндустрия сегодня и как она будет развиваться в ближайшие годы.
фото: Пресс-служба киноплатформы Potential
Также на кинорынке пройдёт серия питчингов – публичных презентаций проектов, отобранных по итогам сценарных конкурсов. В этом году на участие в них было подано более 500 заявок. В финале будет представлено 25 работ в категориях: полный метр, сериалы для ТВ и онлайн-платформ, веб-сериалы. В жюри войдут представители крупных кино- и телекомпаний, заинтересованных в новых проектах для запуска в производство. В их числе: Яндекс.Студии, СТС Медиа, Yellow, Black & White, НТВ, ТВ-3, видеосервисы Start.ru, Premier и другие. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно здесь.
«Учитывая сегодняшний рост потребления контента, нам кажется особенно важным наладить эффективное взаимодействие между молодыми перспективными авторами и индустрией. В этой связи Cinemarket как раз предоставляет возможность для такого диалога. В конечном итоге, надеемся, что это принесет пользу для всех участников – авторов, продюсеров, компаний, а также нашего города в контексте развития его культурной и бизнес-среды», – уверен генеральный продюсер кинорынка Cinemarket Борис Латкин.