Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сьюки Уотерхаус проведёт «Сеанс»

25 октября
2019 год

Новости кино >>
25 октября 2019
Сьюки Уотерхаус сыграет главную роль в хорроре – полнометражном режиссёрском дебюте сценариста Саймона Баррета, снявшего в 2013 году одну из новелл альманаха «З/Л/О 2», уверяет Deadline.

Сьюки Уотерхаус проведёт «Сеанс»
фото: deadline.com

«Сеанс» поведает о Камилле, которая приезжает учиться в Академию Фэйрфилд, где недавно погиб студент. Без мстительного духа здесь явно не обошлось.

Исполнительным продюсером фильма является друг и соратник начинающего режиссёра Адам Вингард. За визуальную составляющую отвечают оператор Карим Хуссейн и художник Марлена Фиэри. Производство курируют Dark Castle Entertainment, HanWay Films и Ingenious Media. Съёмки начнутся в ноябре на территории Канады.
версия для печати
Ссылки по теме
Адам Вингард превратит в сериал фантастический хоррор «Сквозь горизонт»
Сьюки Уотерхаус познакомится с «Детективом Пикачу»
персоны
Адам ВингардСьюки Уотерхаус

фотографии >>
Сьюки Уотерхаус проведёт «Сеанс» фотографии
Сьюки Уотерхаус проведёт «Сеанс» фотографии
Сьюки Уотерхаус проведёт «Сеанс» фотографии
Сьюки Уотерхаус проведёт «Сеанс» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Виталий Комиссаров
Александр Орлов
Олеся Пуховая
Аракел Семёнов
Тамара Сёмина
Матьё Амальрик
Майкл Баутмен
Петер Ван ден Бегин
Дитер Борше
Анни Жирардо
Освальдо Риос
Энтони Франчоза
все родившиеся 25 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Текст
драма, триллер, экранизация
Россия, 2019
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен