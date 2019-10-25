Сьюки Уотерхаус проведёт «Сеанс»

Сьюки Уотерхаус
сыграет главную роль в хорроре – полнометражном режиссёрском дебюте сценариста Саймона Баррета
, снявшего в 2013 году одну из новелл альманаха «З/Л/О 2
», уверяет Deadline
.
«Сеанс
» поведает о Камилле, которая приезжает учиться в Академию Фэйрфилд, где недавно погиб студент. Без мстительного духа здесь явно не обошлось.
Исполнительным продюсером фильма является друг и соратник начинающего режиссёра Адам Вингард
. За визуальную составляющую отвечают оператор Карим Хуссейн
и художник Марлена Фиэри
. Производство курируют Dark Castle Entertainment, HanWay Films и Ingenious Media. Съёмки начнутся в ноябре на территории Канады.