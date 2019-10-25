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Ли Пейс и Джаред Харрис присоединились к адаптации «Основания» Айзека Азимова

25 октября
2019 год

Новости кино >>
25 октября 2019
Ли Пейс и Джаред Харрис получили роли в многосерийной адаптации фантастического цикла Айзека Азимова «Основание», права на которую приобрёл в 2018-м Apple. Об этом сообщает издание Variety.

Пейсу доверят образ правителя человеческой империи, а Харрису предстоит перевоплотиться в математика Гэри Селдона, предсказывающего падение цивилизации.

Ли Пейс и Джаред Харрис присоединились к адаптации «Основания» Айзека Азимова
фото: slashfilm.com

По сюжету романов представители человеческой расы разбросаны по нескольким планетам, которые контролирует Галактическая империя. Ученый Гэри Селдон предсказывает скорое падение этой системы, за которым последует темный век продолжительностью в 30 тысяч лет. Герой намерен собрать команду талантливых специалистов, чтобы сохранить знания человечества для будущих поколений.

Шоураннерами сериала числятся Дэвид С. Гойер и Джош Фридман. За постановку пилота отвечает Руперт Сандерс, уточняет Deadline. Производством занимается студия Skydance Media.
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Ли Пейс и Джаред Харрис присоединились к адаптации «Основания» Айзека Азимова фотографии
Ли Пейс и Джаред Харрис присоединились к адаптации «Основания» Айзека Азимова фотографии
Ли Пейс и Джаред Харрис присоединились к адаптации «Основания» Айзека Азимова фотографии
Ли Пейс и Джаред Харрис присоединились к адаптации «Основания» Айзека Азимова фотографии
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