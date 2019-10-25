Ли Пейс и Джаред Харрис присоединились к адаптации «Основания» Айзека Азимова

Ли Пейс
и Джаред Харрис
получили роли в многосерийной адаптации фантастического цикла Айзека Азимова
«Основание
», права на которую приобрёл в 2018-м Apple. Об этом сообщает издание Variety
.
Пейсу доверят образ правителя человеческой империи, а Харрису предстоит перевоплотиться в математика Гэри Селдона, предсказывающего падение цивилизации.
По сюжету романов представители человеческой расы разбросаны по нескольким планетам, которые контролирует Галактическая империя. Ученый Гэри Селдон предсказывает скорое падение этой системы, за которым последует темный век продолжительностью в 30 тысяч лет. Герой намерен собрать команду талантливых специалистов, чтобы сохранить знания человечества для будущих поколений.
Шоураннерами сериала числятся Дэвид С. Гойер
и Джош Фридман
. За постановку пилота отвечает Руперт Сандерс
, уточняет Deadline
. Производством занимается студия Skydance Media.