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Новый хоррор Джеймса Вана выйдет в августе 2020 года

25 октября
2019 год

Новости кино >>
25 октября 2019
Новый хоррор-триллер Джеймса Вана «Злокачественная» (Malignant), основанный на его собственном графическом романе, изданном в 2011-м, появится на больших экранах планеты 14 августа 2020 года.

Новый хоррор Джеймса Вана выйдет в августе 2020 года
фото: denofgeek.com

Согласно Deadline, в картине заняты Аннабелль Уоллис, Джейк Абель, Мэдди Хассон, Джордж Янг, Жаклин Маккензи и Ингрид Бизу, которая также числится исполнительным продюсером и соавтором.

Подробности сюжета пока держатся в тайне. Съёмки фильма, за чьё производство отвечает Atomic Monster, проходят в Лос-Анджелесе.
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Новый хоррор Джеймса Вана выйдет в августе 2020 года фотографии
Новый хоррор Джеймса Вана выйдет в августе 2020 года фотографии
Новый хоррор Джеймса Вана выйдет в августе 2020 года фотографии
Новый хоррор Джеймса Вана выйдет в августе 2020 года фотографии
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