Новый хоррор Джеймса Вана выйдет в августе 2020 года

Новый хоррор-триллер Джеймса Вана
«Злокачественная
» (Malignant), основанный на его собственном графическом романе
, изданном в 2011-м, появится на больших экранах планеты 14 августа 2020 года.
Согласно Deadline
, в картине заняты Аннабелль Уоллис
, Джейк Абель
, Мэдди Хассон
, Джордж Янг
, Жаклин Маккензи
и Ингрид Бизу
, которая также числится исполнительным продюсером и соавтором.
Подробности сюжета пока держатся в тайне. Съёмки фильма, за чьё производство отвечает Atomic Monster, проходят в Лос-Анджелесе.