Тейлор Китч столкнётся с чужим в «Инферно» Нила Бломкампа

Тейлору Китчу
досталась главная роль в фантастическом триллере Нила Бломкампа
«Инферно
», уверяет Variety
.
Актёр перевоплотится в полицейского, который благодаря рядовому расследованию убийства в штате Нью-Мексико раскрывает заговор и осознаёт, что убийцей может быть нечто чуждое человечеству.
За производство отвечает AGC Studios под руководством Стюарта Форда
. Глава студии заявил, что «за последнее десятилетие Нил Бломкамп зарекомендовал себя как один из самых инновационных создателей научно-фантастического кино в мире, и я убеждён, что "Инферно" откроет нам всем совершенно новые горизонты и поднимет творчество Нила на новые высоты»
.