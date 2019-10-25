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Тейлор Китч столкнётся с чужим в «Инферно» Нила Бломкампа

25 октября
2019 год

Новости кино >>
25 октября 2019
Тейлору Китчу досталась главная роль в фантастическом триллере Нила Бломкампа «Инферно», уверяет Variety.

Тейлор Китч столкнётся с чужим в «Инферно» Нила Бломкампа
фото: syfy.com

Актёр перевоплотится в полицейского, который благодаря рядовому расследованию убийства в штате Нью-Мексико раскрывает заговор и осознаёт, что убийцей может быть нечто чуждое человечеству.

За производство отвечает AGC Studios под руководством Стюарта Форда. Глава студии заявил, что «за последнее десятилетие Нил Бломкамп зарекомендовал себя как один из самых инновационных создателей научно-фантастического кино в мире, и я убеждён, что "Инферно" откроет нам всем совершенно новые горизонты и поднимет творчество Нила на новые высоты».
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