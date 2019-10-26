Создатель «Чернобыля» перезапустит «Пиратов Карибского моря»

Сценарист «Чернобыля
» Крэйг Мазин
займется перезапуском «Пиратов Карибского моря
» для Disney, сообщает The Hollywood reporter
.
Вместе с ним новую историю будет разрабатывать постоянный сценарист франшизы Тед Эллиот
.
В октябре прошлого года для перезапуска франшизы были приглашены сценаристы «Дэдпула
» Ретт Риз
и Пол Верник
, однако уже в 2019-м они покинули проект. Появление Крэйга Мазина и Теда Эллиота, как считает издание, даст новый старт для развития новых «Пиратов Карибского моря». Продюсером проекта, как ожидается, снова будет Джерри Брукхаймер
, а вот Джонни Деппа
в новом фильме, видимо, не появится.
«Пираты Карибского моря» – одна из самых успешных франшиз, всего в ней было пять фильмов. Первый – «Проклятие Черной жемчужины» – вышел в 2003 году и при бюджете 140 млн долларов собрал более 650 млн. Последний фильм серии «Мертвецы не рассказывают сказки
» вышел в прокат в 2017 году и собрал почти 800 млн долларов.