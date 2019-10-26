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Создатель «Чернобыля» перезапустит «Пиратов Карибского моря»

26 октября
2019 год

Новости кино >>
26 октября 2019
Сценарист «Чернобыля» Крэйг Мазин займется перезапуском «Пиратов Карибского моря» для Disney, сообщает The Hollywood reporter.

Создатель «Чернобыля» перезапустит «Пиратов Карибского моря»

Вместе с ним новую историю будет разрабатывать постоянный сценарист франшизы Тед Эллиот.

В октябре прошлого года для перезапуска франшизы были приглашены сценаристы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник, однако уже в 2019-м они покинули проект. Появление Крэйга Мазина и Теда Эллиота, как считает издание, даст новый старт для развития новых «Пиратов Карибского моря». Продюсером проекта, как ожидается, снова будет Джерри Брукхаймер, а вот Джонни Деппа в новом фильме, видимо, не появится.

«Пираты Карибского моря» – одна из самых успешных франшиз, всего в ней было пять фильмов. Первый – «Проклятие Черной жемчужины» – вышел в 2003 году и при бюджете 140 млн долларов собрал более 650 млн. Последний фильм серии «Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в прокат в 2017 году и собрал почти 800 млн долларов.
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Disney собирается перезапустить «Пиратов Карибского моря»
персоны
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