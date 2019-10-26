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Майкл Китон присоединился к новому фильму Аарона Соркина

26 октября
2019 год

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26 октября 2019
Режиссерский проект Аарона Соркина «Суд над Чикагской семёркой» (The Trial of the Chicago 7) выйдет в прокат осенью 2020 года, сообщает Deadline.

Майкл Китон присоединился к новому фильму Аарона Соркина
фото: Аарон Соркин

Зрителям напомнят про то, как в 1968 году группа протестующих слишком рьяно выступила против съезда Демократической партии и спровоцировала бунт в Чикаго, что привело к привлечению к суду восьмерых полицейских и демонстрантов. В результате с полицейских, виноватых в использовании слезоточивого газа, обвинения сняли, а один из протестующих получил четырёхлетний срок за оскорбление судьи. Досталось и остальным, поскольку они издевались над судебным процессом.

В картине сыграют Уильям Херт, Джей Си МакКензи, Фрэнк Лангелла, Марк Райлэнс, Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Джереми Стронг, Алекс Шарп, Джозеф Гордон-Левитт, Кэлвин Харрисон мл. Также незадолго до старта съемок, которые пройдут в Чикаго и Нью Джерси, стало известно, что и к без того впечатляющему касту присоединился обладатель премии «Оскар» Майкл Китон.
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