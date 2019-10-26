«Джокер» побил рекорд «Дэдпула»

Фильм режиссера Тодда Филлипса
«Джокер
» с Хоакином Фениксом
в главной роли официально стал самым кассовым релизом с самым строгим – «взрослым» – рейтингом R, сообщает Variety
.
Предыдущий рекорд принадлежал ленте «Дэдпул 2
», которая собрала в мировом прокате 785 млн долларов, текущая цифра «Джокера» – 788,1 млн долларов, прокат фильма все еще продолжается. Исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул 2» Райан Рейнольдс
уже успел поздравить создателей «Джокера» с успехом.
На территории Северной Америки лента Филиппса собрала 258,6 млн долларов. В российский прокат фильм вышел 3 октября и на данный момент получил почти 1,7 млрд рублей.