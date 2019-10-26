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«Джокер» побил рекорд «Дэдпула»

26 октября
2019 год

Новости кино >>
26 октября 2019
Фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли официально стал самым кассовым релизом с самым строгим – «взрослым» – рейтингом R, сообщает Variety.

«Джокер» побил рекорд «Дэдпула»

Предыдущий рекорд принадлежал ленте «Дэдпул 2», которая собрала в мировом прокате 785 млн долларов, текущая цифра «Джокера» – 788,1 млн долларов, прокат фильма все еще продолжается. Исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул 2» Райан Рейнольдс уже успел поздравить создателей «Джокера» с успехом.

На территории Северной Америки лента Филиппса собрала 258,6 млн долларов. В российский прокат фильм вышел 3 октября и на данный момент получил почти 1,7 млрд рублей.
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