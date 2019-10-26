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Баз Лурман нашел свою Присциллу Пресли

26 октября
2019 год

Новости кино >>
26 октября 2019
Режиссер «Великого Гэтсби» Баз Лурман продолжает подготовку к работе над своей новой картиной, посвященной Элвису Пресли. Так, уже утверждена актриса на роль единственной супруги короля рок-н-ролла Присциллы Пресли, сообщает Variety.

Баз Лурман нашел свою Присциллу Пресли
фото: DAVID BUCHAN/VARIETY

Ею станет звезда сериала Netflix «Общество», австралийская актриса Оливия ДеДжонг. Элвиса Пресли сыграет Остин Батлер.

Картина База Лурмана расскажет о жизни Элвиса Пресли с начала карьеры до звания короля рок-н-ролла, а также сконцентрируется на его отношениях с менеджером, «полковником» Томом Паркером. Роль Паркера сыграет Том Хэнкс.
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