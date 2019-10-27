Джону Клизу исполнилось 80 лет

ревью

«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ

«Чокнутый джентльмен» из «Монти Пайтона» и Почти Безголовый Ник из «поттерианы» отмечает юбилей.

Двое смертных из Средиземья попадают в небесный чертог в Асгарде.

«Переснимали по пять раз»: Кристина Асмус и Иван Янковский о постельных сценах в фильме «Текст»

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