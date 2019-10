Джону Клизу исполнилось 80 лет

Сегодня,, исполнилосьлет популярному британскому актёру, комику, сценаристу, продюсеру, участнику культовой комедийной группы «Монти Пайтон» Джону Клизу Джон Марвуд Клиз родился 27 октября 1939 года в курортном городе Уэстон-сьюпер-Мэр в графстве Сомерсет. Его отец, страховой агент Реджинальд Фрэнсис Чиз, изменил свою настоящую фамилию, когда вступил в армию (cheese - сыр). Джон был единственным сыном пожилых родителей, и поэтому его с детства держали под стеклянным колпаком. Никаких шалостей, никаких хулиганств за Джоном в детстве не наблюдалось. Он окончил подготовительную школу Святого Петра, провёл пять лет в Клифтон колледже и пару лет преподавал в своей школе, ожидая, примут ли его в Даунинг колледж. Затем этот долговязый (1 м 98 см) маменькин сынок направил свои стопы в Кембриджский университет на юридический факультет, где на первом же курсе попал в студенческую театральную компанию Footlights Club и познакомился с Майклом Палином, Терри Джонсом, Грэмом Чапманом, Эриком Айдлом и Терри Гиллиамом.Некоторое время работал на ВВС, а затем вступил в театральную труппу «Кембридж Цирк», вместе с которой съездил в турне на Бродвей и в Новую Зеландию. В США Джон решил на некоторое время задержаться и даже работал для журнала Help!, в бытность там Гиллиама на должности помощника редактора. К тому же, Клиз пару месяцев весьма успешно писал статьи для раздела международной политики в Newsweek. После он поступил на работу в American Establishmenst Review, но вскоре вернулся в Лондон. Вместе с Чапманом, Айдлом, Джонсом и Палином писал для The Frost Report. В 1968-м женился на американской актрисе Конни Бут. А вскоре эта компания молодых людей организовала незабываемый « Летающий цирк Монти Пайтона ».Несмотря на постоянную работу в юмористическом клубе, Клиз не думал о карьере актёра. Он увлекался живописью, археологией, литературой и иностранными языками. Даже когда шоу «Монти Пайтон» пригласили на Би-Би-Си, Клиз долго полагал, что лишь временно работает актёром. Но через пару сезонов стало ясно, что «Летающий цирк Монти Пайтона» пришёл всерьёз и надолго. И одним из самых ярких участников этого шоу стал Клиз, «чокнутый джентльмен», как назвали его англичане. В 70-е труппа перебралась в кино.Фильмы «А теперь кое-что...», «Монти Пайтон и Свящённый Грааль», «Жизнь Бриана по Монти Пайтону», «Смысл жизни по Монти Пайтону» сегодня считаются классикой комедийного жанра. В середине 80-х труппа распалась, а смерть Грэма Чапмана в 1989-м практически разрушила их планы воссоединения. Впрочем, в 2013-м после выхода мультфильма по мемуарам Чапмана «Автобиография лжеца» пайтоны всё-таки вновь собрались вместе ради концерта в честь 45-летия труппы, а в 2015-м и вовсе создали фильм «Всё могу».Кульминацией сольной кинокарьеры Джона Клиза стала комедия «Рыбка по имени Ванда». Затем он застолбил себе маленькое, но тёплое местечко в «бондиане», где сменил 85-летнего Десмонда Ллевелина на посту «специалиста по техническим примочкам». Актёр также запомнился в качестве призрака по прозвищу Почти Безголовый Ник в «поттериане». Всего на счету Клиза болееролей в кино и на телевидении. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Мстители», «Странная история конца цивилизации, какой мы её знаем», «Доктор Кто», «Большое ограбление Маппетов», «Бандиты во времени», «Сильверадо», «Эрик Викинг», «В яблочко!», «Франкенштейн», «Книга джунглей», «Ветер в ивах», «Джордж из джунглей», «Третья планета от Солнца», «Крысиные бега», «Ангелы Чарли: Только вперёд», «Уилл и Грейс», «Вокруг света за 80 дней», «Паутина Шарлотты», «День, когда Земля остановилась» и «Розовая пантера 2». Голосом мастера говорят персонажи мультфильмов «Американская история: Фивел едет на Запад», «Принцесса Лебедь», «Шрек 2», «Вэлиант: Пернатый спецназ», «Шрэк Третий», «Игорь», «Планета 51», «Шрэк навсегда», «Медвежонок Винни и его друзья», «Самолёты», «Тролли», а также видеоигр Monty Python & the Quest for the Holy Grail, The Meaning of Life, Starship Titanic, The World Is Not Enough, 007 Racing, James Bond 007: Everything or Nothing, Time Troopers, Jade Empire, Shrek the Third, Fable III, Smart As, Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls Online: Morrowind и Raid: World War II. Обладатель десятка престижных наград, среди которых две премии BAFTA, «Давид ди Донателло» и «Эмми».