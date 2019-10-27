Кэри Фукунага завершил съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Завершились съёмки 25-го фильма
о Джеймсе Бонде, получившего название «Не время умирать
». Об этом сообщается в официальном твиттере
«бондианы».
Главную роль в пятый раз исполнил Дэниэл Крэйг
. К своим ролям вернулись Рэйф Файнс
, Наоми Харрис
, Рори Киннер
, Леа Сейду
, Бен Уишоу
, Джеффри Райт
, в новой части к киносерии присоединились Ана де Армас
, Дэвид Денсик
, Билли Магнуссен
, Рами Малек
, Дали Бенссалах
и Лашана Линч
.
По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием.
За производство картины отвечают компания EON Productions и студия Metro Goldwyn Mayer, режиссёром выступил Кэри Фукунага
. Фильм выйдет на российские экраны 9 апреля 2020 года.