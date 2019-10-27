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Кэри Фукунага завершил съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

27 октября
2019 год

Новости кино >>
27 октября 2019
Завершились съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде, получившего название «Не время умирать». Об этом сообщается в официальном твиттере «бондианы».

Главную роль в пятый раз исполнил Дэниэл Крэйг. К своим ролям вернулись Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Рори Киннер, Леа Сейду, Бен Уишоу, Джеффри Райт, в новой части к киносерии присоединились Ана де Армас, Дэвид Денсик, Билли Магнуссен, Рами Малек, Дали Бенссалах и Лашана Линч.

Кэри Фукунага завершил съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде
фото: twitter.com

По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием.

За производство картины отвечают компания EON Productions и студия Metro Goldwyn Mayer, режиссёром выступил Кэри Фукунага. Фильм выйдет на российские экраны 9 апреля 2020 года.
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Ана де АрмасДэвид ДенсикРори КиннерДэниел КрэйгБилли МагнуссенРами МалекДжеффри РайтЛеа СейдуБен УишоуРэйф ФайнсКэри ФукунагаНаоми Харрис
фильмы
Не время умирать

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Кэри Фукунага завершил съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде фотографии
Кэри Фукунага завершил съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде фотографии
Кэри Фукунага завершил съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде фотографии
Кэри Фукунага завершил съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде фотографии
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