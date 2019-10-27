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«Бессмертный» Ксении Охапкиной удостоен гран-при рижского «Артдокфеста»

27 октября
2019 год

Новости кино >>
27 октября 2019
Завершилась рижская часть «Артдокфеста». Гран-при основной конкурсной программы и 2500 евро получил эстонско-латвийский «Бессмертный» Ксении Охапкиной.

Согласно пресс-службе кинофестиваля, приз за лучшую режиссуру и 1000 евро достались Максиму Шведу за белорусское «Чистое искусство». «Школа соблазнения» Алины Рудницкой получила спецприз жюри и 1000 евро. Ещё две работы удостоились специального упоминания жюри: «Государственные похороны» Сергея Лозницы (Нидерланды-Литва) и «Даймокх» Маши Новиковой (Нидерланды).

«Бессмертный» Ксении Охапкиной удостоен гран-при рижского «Артдокфеста»
фото: Пресс-служба фестиваля

В состав основного жюри смотра «Артдокфест-2019» вошли Роман Балаян, Абрам Клецкин и Жанна Немцова. Вместе со зрителями они посмотрели в Риге 21 фильм конкурсной программы. Призовой фонд предоставлен постоянным спонсором фестиваля — телеканалом «Настоящее время»

В Москве и Санкт-Петербурге «Артдокфест» пройдёт с 5 по 12 декабря. Зрителей ждут большая часть конкурса, девять внеконкурсных программ и ряд специальных показов.
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