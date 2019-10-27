Продолжение «Очень странных дел» выйдет не раньше 2021 года

Продолжение «Очень странных дел
» будет состоять из восьми эпизодов. Столько же серий было в первой и третьей главах популярного сериала братьев Даффер
, напоминает TvLine
.
Съёмки четвёртого сезона запланированы на ближайший январь, а завершатся они в августе, так что премьеру следует ожидать лишь в 2021-м.
Что касается сюжета, то зрителям предстоит наблюдать за событиями, которые развернутся за пределами Хоукинса. Как минимум, в кадре появятся другой город и советская тюрьма. Соответственно новый сезон обещает стать более масштабным, чем предыдущие.