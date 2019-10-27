Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Продолжение «Очень странных дел» выйдет не раньше 2021 года

27 октября
2019 год

Новости кино >>
27 октября 2019
Продолжение «Очень странных дел» будет состоять из восьми эпизодов. Столько же серий было в первой и третьей главах популярного сериала братьев Даффер, напоминает TvLine.

Продолжение «Очень странных дел» выйдет не раньше 2021 года

Съёмки четвёртого сезона запланированы на ближайший январь, а завершатся они в августе, так что премьеру следует ожидать лишь в 2021-м.

Что касается сюжета, то зрителям предстоит наблюдать за событиями, которые развернутся за пределами Хоукинса. Как минимум, в кадре появятся другой город и советская тюрьма. Соответственно новый сезон обещает стать более масштабным, чем предыдущие.
версия для печати
Ссылки по теме
Netflix анонсировал игры по «Очень странным делам»
Детектив «Флетч» станет темой третьего сезона «Очень странных дел»
Франческа Реале присоединилась к третьему сезону «Очень странных дел»
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Мэтт ДафферРосс Даффер
фильмы
Очень странные дела

фотографии >>
Продолжение «Очень странных дел» выйдет не раньше 2021 года фотографии
Продолжение «Очень странных дел» выйдет не раньше 2021 года фотографии
Продолжение «Очень странных дел» выйдет не раньше 2021 года фотографии
Продолжение «Очень странных дел» выйдет не раньше 2021 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Карина Филиппова
25 октября ушла из жизни поэтесса, актриса Карина Филиппова.
Борис Чернокульский
24 октября ушёл из жизни актёр Борис Чернокульский.

День рождения >>

Андрей Аверьянов
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (III)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Джон Клиз
Анджей Масталеж
Альбер Прежан
Тереза Райт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Верность
мелодрама
Россия, 2019
Дитя погоды
Япония, 2019
Извините, мы вас не застали
драма, социальная драма
Бельгия, Великобритания, Франция, 2019
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
приключения, семейное кино
Испания, 2019
Ленин. Неизбежность
биография, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Робо
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Семейка Аддамс
Великобритания, Канада, США, 2019
Терминатор: Тёмные судьбы
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Француз
драма
Россия, 2019
Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен