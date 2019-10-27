ревью

Продолжение «Очень странных дел» выйдет не раньше 2021 года

Новости театра

Николай Коляда привезёт зимой в Москву «Калигулу», «Носферату» и ещё 30 спектаклей

С 13 января по 2 февраля 2020 года в столице пройдёт фестиваль «Коляда-театр "На Страстном"».