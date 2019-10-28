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Семён Серзин и Чулпан Хаматова сыграют «Петровых в гриппе» у Кирилла Серебренникова

28 октября
2019 год

Новости кино >>
28 октября 2019
Семён Серзин и Чулпан Хаматова получили заглавные роли в картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», основанной на романе екатеринбургского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Съёмки фильма начались в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Hype Film, отвечающей за производство ленты.

Экранизация расскажет об обычной семье из Екатеринбурга. Они следуют своей ежедневной рутине с завидным постоянством и спокойствием, но под этим слоем обыденности всё оказывается довольно необычным. Петров живёт своей жизнью в параллельной комической вселенной – он вырывается из привычного мира и воплощает свои тайные желания в жизнь. Его жена, Петрова, – библиотекарь с маниакальными наклонностями и тайной жизнью.


По словам режиссёра, «очень редко появляются книги, которые немедленно хочется поставить в театре или снять по ним кино. Роман Сальникова – именно тот случай. Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нём много интересных перевёртышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нём очень много юмора. Всё это я попытался сохранить и в сценарии. Нам удалось собрать блистательный и неожиданный актёрский ансамбль. Подробности мы расскажем чуть позже».

Серебренников сам написал сценарий к фильму. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Владислав Опельянц и художник-постановщик Владислав Огай. Лента является копродукцией России, Франции и Швейцарии. Производством занимаются кинокомпании Hype Film, Logical Pictures, Charades (Франция) и Bord Cadre (Швейцария) при поддержке фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» и Arte Cinema France. В прокат картина выйдет в 2020 году.
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