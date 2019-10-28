Cinemarket 2019 подвёл итоги

Согласно пресс-службе Кино.Платформы Potential, выступившей организатором мероприятия, помимо широкой деловой программы, в рамках Cinemarket состоялось несколько питчингов, на которых были представлены проекты, отобранные по итогам сценарных конкурсов Potential. 25 отобранных работ оценивали редакторы, креативные продюсеры и главы кино- и телекомпаний («Нон-стоп продакшн», Яндекс.Студия, «Друг друга», «Пан-Атлантик Студио», Vita Aktiva, Продюсерская компания «Клевер», «Киностудия КИТ», НТВ, ТВ-3, видеосервисы Start.ru, Premier).
В категории «полный метр» победил Игорь Цой со сценарием драмы «Покорность». Кроме того, он в качестве режиссёра получил предложение о сотрудничестве от главы Продюсерской компании «Клевер» Ильи Бачурина. В категории «сериалы» отметили Ирину Козловскую за комедию «В ЧОПе только девушки», предназначенную для онлайн-платформ, и Зураба Джиджилаву за фантастическое «Искупление». Среди веб-сериалов экспертам приглянулись комедия Анастасии Завадской «Вы инопланетянин?» (за концепт и соответствие веб-формату) и документальный «Другой Зенит» Никиты Литвинова (за режиссёрскую проработку материала). Призы зрительских симпатий вручили альманаху Александра Ермолина «Я передумала» («полный метр»), фантастической «Жажде» Антона Павлинича («сериалы») и «Другому Зениту» («веб-сериалы»).
фото: Пресс-служба Кино.Платформы Potential
По словам Игоря Цоя, «любой питчинг полезен, тем более такого уровня, как Potential. Изначально я о нём, если честно, ничего не знал. Наткнулся на сайт и понял, что питчинг очень серьёзный, и это будет для меня хороший опыт. Во-первых, участие здесь повышает "скиллы" выступления перед аудиторией. Во-вторых — знакомства, я уже сбился со счёта со сколькими людьми я познакомился. Ко мне подошли из "Нон-стоп продакшн", Елена Гликман, Екатерина Филиппова. Все, кто был в жюри – со всеми я пообщался, отправил свои сценарии. Было очень круто».
Все, кто не прошёл в финал конкурсов, но всё равно хотел представить свой проект на кинорынке, получил возможность принять участие в альтернативном питчинге. Любой мог презентовать свою идею за три минуты и получить обратную связь. В качестве экспертов питчинга выступили режиссёры Алексей Нужный и Павел Руминов. Лучшим среди участников был признан Марк Лиманский с проектом веб-сериала «Прах моей мамы» (трагикомедия). Кроме того, на Cinemarket было объявлено о запуске двух сценарных конкурсов от Potential: «Город вопреки» (в партнёрстве с компанией «Буше») и конкурса короткого метра при участии актрисы Ольги Сутуловой. Вся подробная информация об условиях участия будет представлена на официальном сайте Кино.Платформы Potential в день старта приёма заявок – 1 ноября. Также состоялась презентация онлайн-кинотеатра веб-сериалов Chill, который представил публике его создатель Антон Калинкин.
фото: Пресс-служба Кино.Платформы Potential
«Я исключительно большое значение придаю такого рода общению. Несмотря на то, что ещё рано кого-то из участников называть профессионалами, но общение здесь происходит точно профессиональное. Я и сам в других форматах ещё в советское время всё это прошёл и считаю, что без этого мне было бы очень трудно состояться. Поэтому всем, кто вкладывает душу, силы и время в организацию таких площадок, благодарен от имени индустрии, от Ассоциации продюсеров кино и телевидения. По мере сил мы, как правило, морально поддерживаем такие начинания и очень-очень ждём, что они из просто "тусовок" будут перетекать в наше, так называемое "большое кино". Мы хотели бы видеть в кино лучших из лучших, потому что нужна свежая кровь, новые звёзды, новые таланты. Мы переживаем и очень надеемся на всех так называемых "молодых"», – заявил глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.
Третий Cinemarket состоится в следующем году, в последние выходные октября.