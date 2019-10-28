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Дэвид Линч удостоен почётного «Оскара»

28 октября
2019 год

Новости кино >>
28 октября 2019
Дэвиду Линчу вручили в воскресенье почётный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award) на церемонии, состоявшейся в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в официальном твиттере Американской академии киноискусств.

Получив награду из рук Лоры Дерн, Изабеллы Росселлини и Кайла Маклахлена, знаменитый режиссёр отметил, что у организаторов премии «очень интересный вкус».


Помимо Линча, почётными наградами отмечены итальянский режиссёр Лина Вертмюллер и американский актёр Уэс Стьюди. Награды имени Джина Хершолта за выдающийся вклад в дело гуманизма удостоена актриса Джина Дэвис.

Церемонию посетили София Лорен, Кристиан Бейл, Дженнифер Лопес, Оливия Уайлд, Дакота Джонсон, Джейми Фокс и другие кинозвёзды.
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