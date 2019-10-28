Дэвид Линч удостоен почётного «Оскара»

Новости кино
Знаменитый режиссёр отмечен наградой за выдающийся вклад в кинематограф.
Ролики фильмов
Алисия Викандер
становится главной подозреваемой в убийстве собственной подруги.
Новости кино
Молодёжный кинорынок проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября.
Новости кино
Режиссёр приступил в Москве к съёмкам экранизации романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».
Ролики фильмов
Три дня на то, чтобы провести время с сыном в последний раз.
Спутник телезрителя
28 октября, 11:05, Пятница!
Лайфстайл
Актриса дала виртуальную пощечину ведущему
Ролики фильмов
Новости кино
Смотр неигрового кино подвёл итоги.
Интервью
Популярный актер и прекрасный семьянин - о своей роли в новом телесериале
Обзор сериалов
Кино-Театр.Ру пытается выбрать самые красивые звезды на небе
Ролики фильмов
Как наладить семейную жизнь после тюрьмы и избежать встречи с наемным убийцей.