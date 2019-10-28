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Герои мультсериала «Волк наоборот» заговорят голосами Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой и Антона Комолова

28 октября
2019 год

Новости кино >>
28 октября 2019
Константин Хабенский, Чулпан Хаматова и Антон Комолов подарили свои голоса персонажам анимационного сериала «Волк наоборот», примечательного тем, что впервые в отечественной анимации в центре сюжета оказывается герой с особенностями развития. Планируется сериал из 24 серий для показа на детском ТВ и в онлайн-кинотеатрах, пилотная будет готова к 1 декабря этого года. Она будет выпущена на русском и английском, так как в планах показ анимации и за границей, уточняет пресс-служба проекта.

Герои мультсериала «Волк наоборот» заговорят голосами Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой и Антона Комолова
фото: «Волк наоборот»

Идея авторов в том, что все мы разные, и в том, что разность — не повод для раздора, что в нашем мире признание, уважение, своё место и любимое дело могут быть у каждого. Говорить об этом с детьми нужно с самых ранних лет, прививая уважение к любому человеку, вне зависимости от его возможностей. Ребёнок, выросший на мультсериале, в котором его любимый герой отличается от него, не испугается, не отшатнётся и не станет смеяться, когда встретит кого-то с особыми потребностями, в коляске или без неё. Проект поддержит, помимо актёров, ЦЛП, в его создании также помогает психоаналитик Елена Николова.

Маленькие зрители познакомятся с волком, который наоборот не утащит за бочок, не съест поросят, пустит козу в огород и поделится с ней своей капустой, пошутит так, что плакать от смеха захочется, да и вообще отличный парень. Ну, ладно, есть у него один недостаток. Волк, пожалуй, даже слишком хороший. Козлик Финик порядком отличается от других, зато умеет очень быстро кататься на коляске. А ещё он добрый и бесстрашный, и мечтает стать музыкантом. Мама-коза оберегает Финика от всех проблем, и не только его – всего у неё было семеро деток, семеро козлят. Кто катается на скейте, кто прихорашивается, кто проказничает, кто злится… В общем, обычные дети. В сериале также появятся три поросёнка — один слишком тревожный, другой слишком спокойный, а третий слишком сам за себя. А очень умная Красная Шапочка и её очень резвая Бабуля – вообще отличная парочка. Все они живут в одном удивительном мире, где зеркала говорят голосами искусственного интеллекта из смартфонов, голубиная и совиная почта конкурируют за клиентов, а в дремучем лесу заблудиться не сложнее, чем в интернете.


«Я всячески поддерживаю творческих людей, которые пытаются переосмыслить социальную тему в художественную. У нас в стране уже появились какие-то намётки социальной рекламы, но, это, к сожалению, пока только высказывание. Четыре восклицательных знака: SOS, бежать, жалеть, несмотря ни на что помогать. Мне кажется, что уже пришло время переосмысливать это талантливо, художественно, творчески. Поэтому, как только появляются такие проекты, как "Волк наоборот", я всегда за. Так незаметно, не назидательно, не оперируя чувствами вины и жалости, а весело, талантливо меняется сама атмосфера в обществе», – рассказала Чулпан Хаматова, озвучившая маму-козу.

По словам Антона Комолова, ставшего одним из поросят, он достаточно долго и давно сотрудничает «с Центром лечебной педагогики, немножко погружён в эту тему и знаю, что одна из главных проблем – это отношение общества, в принципе, к детям с особенностями развития. Мне кажется, что крайне мало "материалов" в любом виде, которые обычным человеческим языком объясняли бы людям, что дети с особенностями развития, взрослые с особенностями развития – такие же, как и мы с вами, просто у них есть вот те самые особенности. Я надеюсь, что этот проект поможет понять, как общаться с такими людьми, как правильно вести себя с ними, поскольку это такие банальные вещи, которые далеко не каждому приходят в голову. Если этот проект станет именно таким, то будет очень здорово. Именно поэтому я и принял участие в нём».


Характер каждого героя был прописан вместе с профессиональным психологом. Как отмечает Елена Николова, «одно из самых важных человеческих качеств – способность сопереживать. Мы сделаем большой подарок нашим детям, если будем учить их жить в мире, где ошибки могут быть исправлены, а недостатки и несовершенства не мешают дружбе и любви».

«Моё отношение к детям с ограниченными возможностями раньше было нейтральным, я сочувствовал, но считал всегда — это где-то не рядом со мной, и не в моей вселенной. Как, собственно, и большинство из нас. До тех пор, пока жизнь не сложилась так, что у меня появился племянник с синдромом Дауна. Для меня это оказался тяжёлый жизненный опыт, я прошёл все стадии: от отрицания до полного принятия. Я осознаю сложности, через которые ему придётся пройти, и именно через это понимание у меня и родилась идея нашего проекта. Я тот самый Волк наоборот. Мне хочется, чтобы наш сериал помог вырасти поколению таких людей, для которых не будет существовать проблемы принятия человека с ограничениями. У нас всегда есть возможность изменить мир в лучшую сторону, и не всегда для этого нужны какие-то глобальные вещи, иногда это можно сделать для того, кто рядом, просто проявив внимание и поддержку», — поделился своими мыслями автор идеи проекта Евгений Поташник.

Режиссёра Ирину Эльшанскую с юных лет «волновала тема благотворительности и социальных проектов. Я вела бесплатные занятия в детской больнице, координировала волонтёрскую службу, помогала со сборами средств и многое другое. Когда Женя рассказал мне идею сериала и предложил участвовать в проекте, я сразу согласилась. Соединить анимацию и важный социальный вопрос уже много лет было моей мечтой. Приложу все усилия, чтобы у нас получился хороший, интересный, качественный продукт».
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