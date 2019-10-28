Мишель Монахэн станет колдуньей

Мишель Монахэн
получила одну из ключевых ролей в ребуте молодёжного хоррора Эндрю Флеминга
«Колдовство
», уверяет Deadline
.
Ранее к картине присоединились Дэвид Духовны
, Кэйли Спэни
, Гидеон Адлон
, Лови Симон
, Зои Луна
, Николас Голицын
и Джулиан Грей
. Зои Листер-Джонс
поставит фильм по собственному сценарию. Флеминг числится сопродюсером. Со сроками съёмок студии Columbia Pictures и Blumhouse пока не определились.
Оригинал 1996 года украшали собой Робин Танни
, Файруза Балк
, Нив Кэмпбелл
и Скит Ульрих
. В нём рассказывалось про старшеклассницу Сару Бейли, после переезда с семьёй в Лос-Анджелес поступившую в престижную школу. Она не может найти друзей, пока одноклассница не замечает, что у Сары есть магические способности. Вскоре девушка становится участницей шабаша юных ведьм, который возглавляет Нэнси Даунс.