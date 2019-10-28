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Мишель Монахэн станет колдуньей

28 октября
2019 год

Новости кино >>
28 октября 2019
Мишель Монахэн получила одну из ключевых ролей в ребуте молодёжного хоррора Эндрю Флеминга «Колдовство», уверяет Deadline.

Мишель Монахэн станет колдуньей
фото: joblo.com

Ранее к картине присоединились Дэвид Духовны, Кэйли Спэни, Гидеон Адлон, Лови Симон, Зои Луна, Николас Голицын и Джулиан Грей. Зои Листер-Джонс поставит фильм по собственному сценарию. Флеминг числится сопродюсером. Со сроками съёмок студии Columbia Pictures и Blumhouse пока не определились.

Оригинал 1996 года украшали собой Робин Танни, Файруза Балк, Нив Кэмпбелл и Скит Ульрих. В нём рассказывалось про старшеклассницу Сару Бейли, после переезда с семьёй в Лос-Анджелес поступившую в престижную школу. Она не может найти друзей, пока одноклассница не замечает, что у Сары есть магические способности. Вскоре девушка становится участницей шабаша юных ведьм, который возглавляет Нэнси Даунс.
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Мишель Монахэн станет колдуньей фотографии
Мишель Монахэн станет колдуньей фотографии
Мишель Монахэн станет колдуньей фотографии
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