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Кирилл Кяро становится свидетелем семейной трагедии

29 октября
2019 год

Новости кино >>
29 октября 2019
Телеканал «Россия 1» 5 ноября начинает показ остросюжетной мелодрамы «Расплата» с Кириллом Кяро, Светланой Смирновой-Марцинкевич и Никитой Панфиловым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Кирилл Кяро становится свидетелем семейной трагедии

По сюжету сериала Никита Долин (Кяро) отправляется на горнолыжный курорт. В гостинице он знакомится с соседями – четой Морозовых. Анна (Смирнова-Марцинкевич) и Андрей (Панфилов) Морозовы – обычная, на первый взгляд, пара с заурядными семейными проблемами. Но события приобретают неожиданный оборот. Вначале Анна совершает попытку самоубийства, и Никите приходится спасать ей жизнь. А вскоре происходит нечастный случай с Андреем – по странному стечению обстоятельств он слетает с трассы и оказывается в больнице.

Трагические события и потрясения сближают Анну и Никиту. Случайное знакомство перерастает в курортный роман. Но было ли оно случайным? С каждым шагом простая история всё более запутывается, превращаясь в сложную паутину из тайн, игр и лжи.

В мелодраме также сыграли Владимир Стержаков, Валерий Афанасьев, Нелли Уварова, Дмитрий Кривощапов, Татьяна Рыбинец, Никита Зверев и другие. Режиссером выступила Дарья Полторацкая.
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