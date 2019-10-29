Кирилл Кяро становится свидетелем семейной трагедии

Телеканал «Россия 1» 5 ноября начинает показ остросюжетной мелодрамы «Расплата
» с Кириллом Кяро
, Светланой Смирновой-Марцинкевич
и Никитой Панфиловым
в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.
По сюжету сериала Никита Долин (Кяро) отправляется на горнолыжный курорт. В гостинице он знакомится с соседями – четой Морозовых. Анна (Смирнова-Марцинкевич) и Андрей (Панфилов) Морозовы – обычная, на первый взгляд, пара с заурядными семейными проблемами. Но события приобретают неожиданный оборот. Вначале Анна совершает попытку самоубийства, и Никите приходится спасать ей жизнь. А вскоре происходит нечастный случай с Андреем – по странному стечению обстоятельств он слетает с трассы и оказывается в больнице.
Трагические события и потрясения сближают Анну и Никиту. Случайное знакомство перерастает в курортный роман. Но было ли оно случайным? С каждым шагом простая история всё более запутывается, превращаясь в сложную паутину из тайн, игр и лжи.
В мелодраме также сыграли Владимир Стержаков
, Валерий Афанасьев
, Нелли Уварова
, Дмитрий Кривощапов
, Татьяна Рыбинец
, Никита Зверев
и другие. Режиссером выступила Дарья Полторацкая
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