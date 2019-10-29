Историческая сага «Отчим» с Кариной Андоленко и Антоном Хабаровым выйдет 4 ноября

Действие сериале начинается в 1952 году. Отдаленный сибирский поселок. Молодая женщина Настя (Андоленко) семь лет ждёт мужа с фронта. Ожидание и вера – вот все, чем живёт она и её маленький сын Мишка. Ее жалеют, но за спиной шепчутся: чего ждать, кому было суждено прийти – пришли…. Однажды ночью в дом Насти стучится молодой обаятельный мужчина Игорь Галицкий (Хабаров), оказавшийся председателем местного крайкома партии. Эта встреча становится судьбоносной для них обоих. На фоне драматических событий, разыгрывающихся в стране, Насте предстоит проделать нелегкий путь, осилив который - она поймет, кто, на самом деле, мужчина всей ее жизни.
«Моя героиня, конечно, попадает в очень сложное положение, она искренне долгие годы ждет своего мужа с войны. И это история не о блаженной, выжившей из ума от горя, а о сильной женщине. Она из тех людей, которые учатся всё принимать. При этом ей приходится бороться и с какими-то своими отрицательными качествами. У Насти многому можно научиться. К сожалению, только в беде и горе человек понимает, что действительно значимо. Люди, прошедшие ад войны, испытавшие безумие и страх, понимают, что важнее человеческих отношений, любви, верности и доброты ничего нет», – говорит исполнительница главной роли Карина Андоленко.
Сериал охватит события, происходящие в послевоенной деревне в течение 15 лет и жизнь двух поколений: родителей и взрослеющих детей. История, основанная на воспоминаниях и личном опыте, расскажет о стойких людях, выживающих в самые непростые для страны годы, которые верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
«Мне очень понравился сценарий – замечательная история, которую написал Николай Лырчиков, во многом автобиографична. Это послевоенные годы, сибирская деревня и история одной семьи. Одной семьи, одной деревни, а в результате и история одной страны. Прежде всего, в центре сюжета – потрясающие человеческие судьбы. Автор очень точно чувствует жизнь, все происходящее – правда. И эта правда поражает своей то фантастичностью, то трагичностью. Поэтому я и выбрал этот сценарий. В нём есть самое главное, что должно быть в кино, – человеческая судьба», – отмечает режиссер Сергей Гинзбург.