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Женщина, которая поёт: трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачёвой

29 октября
2019 год

Новости кино >>
29 октября 2019
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачёвой, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце 17 апреля.


В создании концерта приняли участие настоящие звезды - театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра кино и телевидения Егор Дружинин, а также премьер Большого театра Артем Овчаренко.

Женщина, которая поёт: трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачёвой

«Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами, и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея – единственный, прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах, - рассказала Алла Пугачёва. - Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди, начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России.
Киноконцерт - это конечно что-то особенное: зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой – если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю.
Чтобы сделать концерт, нужна команда - музыканты, режиссер, звукорежиссер, но подбор репертуара мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя Исповедь. Теперь уже не от лица какой-то героини, а просто Исповедь Аллы Пугачевой».

Женщина, которая поёт: трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачёвой

Продюсерами проекта выступили Анатолий Лопатин, Даша Соловьёва, Павел Лилиенфельд, Ксения Касимова и Екатерина Ли. За визуальную составляющую отвечал оператор Алексей Куприянов.

Киноверсия юбилейного концерта Аллы Пугачёвой выйдет в прокат по всей России 31 октября. Следите за расписанием сеансов в вашем городе.
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Алла Пугачева. Тот самый концерт

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Женщина, которая поёт: трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачёвой фотографии
Женщина, которая поёт: трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачёвой фотографии
Женщина, которая поёт: трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачёвой фотографии
Женщина, которая поёт: трейлер киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачёвой фотографии
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