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Павел Трубинер мечтает работать в Америке

29 октября
2019 год

Новости кино >>
29 октября 2019
Телеканал НТВ 1 ноября покажет лирическую комедию «Вызов» с Павлом Трубинером и Валерией Шкирандо в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Павел Трубинер мечтает работать в Америке
фото: Пресс-служба канала НТВ

По сюжету фильма биолог Сергей Лосев (Трубинер) работает заведующим лабораторией в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте. Несколько лет он ведёт переговоры с Далавэрским американским институтом, отсылает свои работы, тесты, летает, встречается, переписывается и перезванивается, и вот, наконец, получает долгожданное приглашение на работу. Из-за проблем в почте и отпуска секретарши, Лосев получает вызов с опозданием в полтора месяца: до попечительского совета, который должен окончательно утвердить его кандидатуру, остаётся семь дней. Сергей звонит в Америку и сообщает, что приедет вовремя. Он со скандалом увольняется с работы, договаривается с перекупщиком автомобиля, подписывает договор на аренду квартиры, переводит все деньги на карточку, покупает билет и уезжает проведать родственников. Но его намеченный и выверенный план срывается из-за женщины: на выезде из Питера в задний бампер его автомобиля на полной скорости врезается машина, за рулём которой находится женщина по имени Татьяна (Шкирандо).

«Мой герой - учёный, биолог. Работает в университете и хочет уехать в Америку, даже ведёт переговоры с одним из университетов. Переписывается с ними постоянно, созванивается, и так несколько лет. И вот случается чудо и его приглашают на долгожданную работу. Он наконец получил, что хотел, но некоторые жизненные обстоятельства вовлекают его в некую авантюру, где ни он, ни его семья не понимают, что в итоге выйдет. Не буду рассказывать, что будет в финале, но скажу, что в его жизни появился Татьяна - весёлая, где-то дерзкая и взбалмошная женщина, которая с ног на голову перевернёт степенную жизнь моего героя. Финал, кстати, будет неожиданным и даже заставит задуматься - а что же на самом деле произошло», – говорит Павел Трубинер.
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Павел Трубинер мечтает работать в Америке фотографии
Павел Трубинер мечтает работать в Америке фотографии
Павел Трубинер мечтает работать в Америке фотографии
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