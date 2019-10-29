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Создатели «Игры престолов» предпочли Netflix новым «Звездным войнам»

29 октября
2019 год

Новости кино >>
29 октября 2019
Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс покинули вселенную «Звездных войн», для которой собирались разрабатывать три новых фильма, сообщает Deadline.

Создатели «Игры престолов» предпочли Netflix новым «Звездным войнам»
фото: Variety

Шоураннеры одного из самых популярных сериалов в мае этого года были призваны перезапустить франшизу, некогда придуманную Джорджем Лукасом, и создать новую трилогию, первый фильм которой должен выйти 16 декабря 2022 года, а следующие два – в декабре 2024-го и 2026 года соответственно.

Причиной стала многомиллионная сделка шоураннеров со стриминг-сервисом Netflix, для которого они в августе этого года согласились разрабатывать различные фильмы и сериалы.

Бениофф и Уайсс поблагодарили компанию Lucasfilm за оказанную им честь и неповторимый опыт работы. В свою очередь глава компании Кэтлин Кеннеди выразила надежду на то, что шоураннеров еще удастся привлечь к «Звездным войнам», когда у них появится на это время.
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Дэвид БениоффДжордж ЛукасДи Би Уайсс
фильмы
Звездные войны I: Скрытая угрозаЗвёздные войны, эпизод II: Атака клоновЗвёздные войны, эпизод III: Месть ситховЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный ударЗвёздные войны, эпизод VI: Возвращение ДжедаяЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыЗвёздные Войны: Скайуокер. ВосходЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиИгра престолов

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