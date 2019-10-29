Создатели «Игры престолов» предпочли Netflix новым «Звездным войнам»

Шоураннеры одного из самых популярных сериалов в мае этого года были призваны перезапустить франшизу, некогда придуманную Джорджем Лукасом, и создать новую трилогию, первый фильм которой должен выйти 16 декабря 2022 года, а следующие два – в декабре 2024-го и 2026 года соответственно.
Причиной стала многомиллионная сделка шоураннеров со стриминг-сервисом Netflix, для которого они в августе этого года согласились разрабатывать различные фильмы и сериалы.
Бениофф и Уайсс поблагодарили компанию Lucasfilm за оказанную им честь и неповторимый опыт работы. В свою очередь глава компании Кэтлин Кеннеди выразила надежду на то, что шоураннеров еще удастся привлечь к «Звездным войнам», когда у них появится на это время.