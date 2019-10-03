Студия «Петербург» приступила к работе над вторым сезоном «Тимы и Томы»



фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»

Группа Компаний «Рики» и китайская компания Alibaba Cultural Media and Entertainment Group, являющаяся подразделением холдинга Alibaba Group, приступили к работе над вторым сезоном анимационного сериала «». Студия компьютерной анимации «Петербург», входящая в ГК «Рики», создаст 52 эпизода в технике 3D/2D по пять минут каждый. Первые 13 серий будут произведены к апрелю 2020 года. Сериал выйдет одновременно на английском, русском и китайском языках, уточняет пресс-служба Группы Компаний «Рики».прокомментировала заместитель генерального продюсера по международному развитию Группы Компаний «Рики»Первый сезон «Тимы и Томы» начал транслироваться на крупнейшем китайском видеохостинге YouKu в ноябре 2018-го, сразу показав рекордный рост просмотров. За стартовый день 13 первых серий собрали 12 миллионов просмотров, а сегодня отметка приближается к двум миллиардам.говорит генеральный директор YouKu Kids