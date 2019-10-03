Студия «Петербург» приступила к работе над вторым сезоном «Тимы и Томы»

Группа Компаний «Рики» и китайская компания Alibaba Cultural Media and Entertainment Group, являющаяся подразделением холдинга Alibaba Group, приступили к работе над вторым сезоном анимационного сериала «Тима и Тома». Студия компьютерной анимации «Петербург», входящая в ГК «Рики», создаст 52 эпизода в технике 3D/2D по пять минут каждый. Первые 13 серий будут произведены к апрелю 2020 года. Сериал выйдет одновременно на английском, русском и китайском языках, уточняет пресс-служба Группы Компаний «Рики».
«После огромного успеха первого сезона "Тимы и Томы" мы с нашим партнёром приняли решение продолжить сериал... Параллельно в Китае стартовала лицензионная программа, реализуется широкая промокампания и уже получены первые предложения от производителей детской продукции. Мы рады, что наш сериал получил такое признание у китайской аудитории и ожидаем ещё более быстрого роста популярности после первых эфиров на телевидении», – прокомментировала заместитель генерального продюсера по международному развитию Группы Компаний «Рики» Диана Юринова.
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»
Первый сезон «Тимы и Томы» начал транслироваться на крупнейшем китайском видеохостинге YouKu в ноябре 2018-го, сразу показав рекордный рост просмотров. За стартовый день 13 первых серий собрали 12 миллионов просмотров, а сегодня отметка приближается к двум миллиардам.
«Мы очень рады сотрудничать с Группой Компаний "Рики" по развитию бренда "Тима Тома" в Китае, – говорит генеральный директор YouKu Kids Ляо Хуайнань. – Наши отношения начались с рамочного соглашения, подписанного в сентябре 2018 года, по финансированию, производству, продвижению и дистрибуции нового российского анимационного контента в Китае и во всём мире, а также лицензионных товаров, произведённых на основе данного контента. YouKu отвечает тенденции растущего спроса на стриминговые сервисы в Китае, и данное партнёрство демонстрирует наше намерение предоставлять разнообразный и высококачественный контент всё большему числу китайских семей, которые ищут весёлые и интересные фильмы».