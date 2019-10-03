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Премьера «Эпидемии» Павла Костомарова состоится 14 ноября

3 октября
2019 год

Новости кино >>
3 октября 2019
Новый апокалиптический сериал Premier Studios «Эпидемия» по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» выйдет на платформе Premier 14 ноября. Об этом было объявлено на стенде проекта на фестивале популярных культур Comic Con Russia 2019, стартовавшем в Москве в «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба «ГПМ Развлекательное телевидение».

Зрителям поведают об атаке неизвестного вируса на Москву наших дней: все въезды и выезды перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародёров, а те, кто ещё вчера были врагами, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить. Главные роли в новой работе Павла Костомарова исполнили Виктория Исакова, Марьяна Спивак и Кирилл Кяро.

Премьера «Эпидемии» Павла Костомарова состоится 14 ноября
фото: Пресс-служба «ГПМ Развлекательное телевидение»

Презентация сериала с участием сценариста Романа Кантора и актёра Эльдара Калимулина пройдёт на Comic Con Russia 6 октября в 13-30 в Кинозале.

Мировая премьера «Эпидемии» состоялась в апреле на международном фестивале CanneSeries во Франции, а его киноверсия была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Сериал также был показан вне конкурса на международном фестивале «Край света» на Сахалине и отмечен специальным дипломом «За высочайшее достижение в жанровом кинематографе» на первом фестивале экранизаций «Читка» в Москве.
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Премьера «Эпидемии» Павла Костомарова состоится 14 ноября фотографии
Премьера «Эпидемии» Павла Костомарова состоится 14 ноября фотографии
Премьера «Эпидемии» Павла Костомарова состоится 14 ноября фотографии
Премьера «Эпидемии» Павла Костомарова состоится 14 ноября фотографии
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