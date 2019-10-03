Тимур Бекмамбетов сделал сериал про сайты знакомств

Приложение для знакомств Mamba вместе с компанией Bazelevs выпускает вертикальный сериал Mamba Stories
в screenlife-формате для просмотра на смартфоне. В основу сериала легли самые эпичные переписки пользователей сервиса.
Согласно пресс-службе сериала, за 16 лет на Mamba скопились тысячи вдохновляющих, смешных и просто невероятных историй, по которым было снято десять серий. Каждая из них в яркой и смешной форме рассказывает о пользователях, которые ищут пару. Здесь всё, как в жизни: невероятные совпадения, неудачные подкаты, заигрывания с боссом, советы мамы и подруг, геройская драка в кафе ради девушки и неожиданная ночная переписка с подругой парня.
Действие происходит в screenlife-формате, то есть полностью разворачивается на экране смартфона главного героя. Истории раскрываются через видеозвонки, переписки, фото, стриминг и голосовые сообщения – сериал говорит с современными зрителями на актуальном для них языке. Каждая серия длится пять минут и разыгрывается как полноценный фильм с завязкой, кульминацией и развязкой, часто совсем неожиданной. Первые серии уже доступны к просмотру, а последующие будут выходить каждый вторник и пятницу.
По словам Тимура Бекмамбетова
, «Интернет — это мир, в котором понятия о том, что хорошо и что плохо пока ещё размыты. То, что в реальном мире однозначно воспринимается как зло — буллинг, пиратство, зависимости или шпионаж, в онлайн-среде до сих пор часто вызывает дискуссии, а то и ироничные ухмылки. Хакеры украли со счетов миллиард? Вот же молодцы какие!
Несколько лет назад мы в Bazelevs поставили перед собой большую цель сделать этот мир более человечным. Способ сформировать общественный договор для онлайн-мира, в котором мы проводим полжизни, только один — это рассказывать истории. Таким историями уже стали очень успешные в мире "Убрать из друзей" и "Поиск", этой же цели следует наш выходящий в ближайшие дни зомби-сериал для Snapchat Dead of Night.
Mamba Stories — это важный шаг на этом же пути, это способ в игровой, комедийной форме и без назидательности рассказать о том, "что такое хорошо и что такое плохо" в мире интернет-знакомств. Надеемся, что бренд Mamba Stories будет развиваться и дальше, и историй внутри него будет больше».
«Раньше я думал, что сервис онлайн знакомств — это про то, как отвлечься от будней жизни и как-то её разнообразить. А когда стал делать проект, то понял, что это на самом деле про любовь.
Смартфоны это больше чем инструменты. Это наша личность. Screenlife позволяет посмотреть на нас не со стороны, как это делает обычное кино, а изнутри. Раньше это было доступно только литературе. Screenlife это следующий шаг откровенности», —
заявил режиссёр Клим Козинский
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«Это был действительно интересный опыт — реалистично изобразить общение людей в мессенджерах и сайтах знакомств. Ведь люди общаются так каждый день, даже больше, чем вживую, поэтому мы старались сделать это максимально похоже на реальность», —
рассказал режиссёр Алексей Фисун
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