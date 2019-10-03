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Иван Колесников и Сергей Жарков попали в «Первый отдел»

3 октября
2019 год

Новости кино >>
3 октября 2019
Режиссёр Денис Нейманд приступил к съёмкам 20-серийного детектива «Первый отдел», разработанного НТВ совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Следственного комитета Российской Федерации. Основой сериала станет повседневная жизнь сотрудников Первого следственного отдела Первого управления ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Главные роли в сериале исполнят Иван Колесников, Сергей Жарков, Илья Шакунов и Елена Вожакина, сообщает пресс-служба телеканала.

Иван Колесников и Сергей Жарков попали в «Первый отдел»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Следственный комитет существует более двенадцати лет, и, в основном, люди знают о работе ведомства только из выпусков новостных программ, когда речь идёт о происшествиях или расследовании преступлений. Весь процесс работы СК России, начиная от осмотра места происшествия и заканчивая предъявлением обвинения, всегда остаётся за кадром. Сериал "Первый отдел" будет предельно достоверно показывать работу следователя: как он разрабатывает версии, как проверяет их, в каком направлении движется расследование. Для максимальной реалистичности мы оказываем и будем оказывать консультативную помощь создателям сериала на всех этапах производства: от написания сценария до пошива формы для актёров», – рассказала руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

По сюжету Юрий Брагин (Колесников) после годовой командировки, где он в составе следственной группы занимался расследованием некоего громкого дела, возвращается в Санкт-Петербург. Вернувшись он узнаёт, что нынешний руководитель Первого следственного отдела Первого управления ГСУ Вадим Мальцев (Шакунов) выходит на пенсию. С большой долей вероятности именно Брагину предложат его место. Но Юрий не карьерист и место начальника – не цель его жизни. Талантливый следователь больше любит заниматься «живой работой». И вот его снова отправляют в командировку. На этот раз в один из городов Ленинградской области, где с разницей в неделю были убиты две девушки. Здесь, в небольшом городке, все друг друга знают, а это осложняет розыск преступника.

Иван Колесников и Сергей Жарков попали в «Первый отдел»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Мой персонаж – следователь с большой буквы. Брагин – собирательный образ из известных сыщиков – от Шерлока Холмса до Эркюля Пуаро. По своей натуре он интеллектуал, больше пользуется дедукцией и головой, нежели силой и пистолетом. Но это совсем не значит, что он "белый и пушистый". И, если ситуация того потребует, то и "в лоб может дать". Но всё-таки для таких случаев у него есть давний друг и напарник Михаил в исполнении Сергея Жаркова, который готов в любой момент прийти ему на выручку и помочь дружеским советом. И вот он как раз больше использует физическую силу, чем голову. Вот такая у них пара», – поделился Иван Колесников.

Съёмки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основными локациями станут главные архитектурные объекты северной столицы, в том числе часть съёмок пройдёт в городском Главном следственном управлении СК России. По словам Светланы Петренко, «у каждого ведомства есть здание, которое стало его визитной карточкой. В Москве – Петровка, 38, в Санкт-Петербурге – Невский. Один из главных героев сериала – следователь Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу. Это управление расположено в историческом здании, по адресу: Мойка, 86-88. Здание было перестроено по проекту Огюста Монферрана, автора Исаакиевского собора и Александровской колонны. Хотелось бы, чтобы "Мойка, 88" стала одной из визитных карточек Следственного комитета, поэтому мы открыли свои кабинеты для съёмочной группы».
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Иван Колесников и Сергей Жарков попали в «Первый отдел» фотографии
Иван Колесников и Сергей Жарков попали в «Первый отдел» фотографии
Иван Колесников и Сергей Жарков попали в «Первый отдел» фотографии
Иван Колесников и Сергей Жарков попали в «Первый отдел» фотографии
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