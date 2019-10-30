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Продолжение «Кухни» выйдет 2 декабря

30 октября
2019 год

Новости кино >>
30 октября 2019
Телеканал СТС 2 декабря начинает показ нового сериала «Кухня. Война за отель» – продолжения знаменитого комедийного хита, сообщает пресс-служба телеканала.

Продолжение «Кухни» выйдет 2 декабря
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, Элеонора уединяется в Тоскане. Всё меняется, когда виновный в её банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича. Вместе они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвёзд и всеми силами скрывают убыточность заведения. И всё это, чтобы вернуть Элеонору в ряды лучших отельеров и за большие деньги продать Нагиеву отель, купленный за бесценок.

К своим ролям вернутся Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Валерия Федорович, Михаил Башкатов, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк и другие. В одной из серий появится Федор Бондарчук, который также выступает одним из продюсеров новой «Кухни». По сюжету он специально прилетает в Сочи к Дмитрию Нагиеву, чтобы уговорить его сняться в своем новом проекте. Шоумен и не думает соглашаться, чем выводит из себя обычно спокойного режиссёра.

Сцены с его участием снимали в масштабных декорациях, построенных в Подмосковье, а основные натурные съёмки проходили в Красной Поляне. Именно там по сюжету находятся владения Нагиева — туристический комплекс «Курортище». В кадре зрители увидят местные красоты: хребет Аибга, горный каньон Псахо, реку Мзымта, серпантины и другие природные объекты.
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Продолжение «Кухни» выйдет 2 декабря фотографии
Продолжение «Кухни» выйдет 2 декабря фотографии
Продолжение «Кухни» выйдет 2 декабря фотографии
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