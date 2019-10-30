Продолжение «Кухни» выйдет 2 декабря

Телеканал СТС 2 декабря начинает показ нового сериала «Кухня. Война за отель» – продолжения знаменитого комедийного хита, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, Элеонора уединяется в Тоскане. Всё меняется, когда виновный в её банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича. Вместе они искусственно раздувают престижность и фешенебельность нового отеля, заманивают в него суперзвёзд и всеми силами скрывают убыточность заведения. И всё это, чтобы вернуть Элеонору в ряды лучших отельеров и за большие деньги продать Нагиеву отель, купленный за бесценок.
Сцены с его участием снимали в масштабных декорациях, построенных в Подмосковье, а основные натурные съёмки проходили в Красной Поляне. Именно там по сюжету находятся владения Нагиева — туристический комплекс «Курортище». В кадре зрители увидят местные красоты: хребет Аибга, горный каньон Псахо, реку Мзымта, серпантины и другие природные объекты.