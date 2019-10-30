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Мода, кино и Николай Лебедев: прямая трансляция мастер-классов «Телемании»

30 октября
2019 год

Новости кино >>
30 октября 2019
В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» проходят «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиаиндустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов. 30 октября в 14.30 в Институте кино и телевидения (ГИТР) состоится сразу два таких мероприятия.

Мода, кино и Николай Лебедев: прямая трансляция мастер-классов «Телемании»

В 14.30 начнется мастер-класс на тему «Синтез моды и кино – новый тренд видеоконтента». Спикеры расскажут о том, что такое fashion-фильмы и почему подиумные показы больше работают, как кино помогает развивать fashion-индустрию и каковы тенденции и перспективы этого направления.

Кино-Театр.Ру ведет прямую трансляцию:



В 16.00 состоится мастер-класс режиссера «Легенды №17» и «Экипажа» Николая Лебедева. Прямая трансляция также доступна на Кино-Театр.Ру.

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Мода, кино и Николай Лебедев: прямая трансляция мастер-классов «Телемании» фотографии
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