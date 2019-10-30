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HBO отказался от приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс

30 октября
2019 год

Новости кино >>
30 октября 2019
Канал HBO отказался от производства приквела «Игры престолов», где одну из ролей должна была сыграть Наоми Уоттс, и решил сосредоточиться на проекте, посвященном дому Таргариенов, сообщает Deadline.

HBO отказался от приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс

Действие закрытого проекта разворачивалось за пять тысячелетий до событий, рассказанных в «Игре престолов», когда было не семь больших королевств, а сотни маленьких. Рабочим названием была «Долгая ночь». Съемки пилота начались в июне этого года в Северной Ирландии. За проект отвечала сценаристка Джейн Голдман, режиссером выступал С. Дж. Кларксон.

После отказа от «Долгой ночи» HBO тем не менее заказал другой приквел «Игры престолов» – «Дом дракона», – причем сразу весь сезон, состоящий из 10 серий. В основу проекта положена книга Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», опубликованная в ноябре прошлого года. Действие разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов» и фокусируется на династии Таргариенов – от завоевания Семи Королевств Эйгоном до совершеннолетия короля Эйгона III, во время которого умерли последние драконы Таргариенов.

Над проектом работают Джордж Р.Р. Мартин и создатель фантастического сериала «Колония» (Colony) Райан Кондал. Режиссером пилота, а, возможно, и других эпизодов выступит постоянный постановщик «Игры престолов» Мигель Сапочник.
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