HBO отказался от приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс

Канал HBO отказался от производства приквела «Игры престолов
», где одну из ролей должна была сыграть Наоми Уоттс
, и решил сосредоточиться на проекте, посвященном дому Таргариенов, сообщает Deadline
.
Действие закрытого проекта разворачивалось за пять тысячелетий до событий, рассказанных в «Игре престолов», когда было не семь больших королевств, а сотни маленьких. Рабочим названием была «Долгая ночь». Съемки пилота начались в июне этого года в Северной Ирландии. За проект отвечала сценаристка Джейн Голдман
, режиссером выступал С. Дж. Кларксон
.
После отказа от «Долгой ночи» HBO тем не менее заказал другой приквел «Игры престолов» – «Дом дракона», – причем сразу весь сезон, состоящий из 10 серий. В основу проекта положена книга Джорджа Р.Р. Мартина
«Пламя и кровь», опубликованная в ноябре прошлого года. Действие разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов» и фокусируется на династии Таргариенов – от завоевания Семи Королевств Эйгоном до совершеннолетия короля Эйгона III, во время которого умерли последние драконы Таргариенов.
Над проектом работают Джордж Р.Р. Мартин и создатель фантастического сериала «Колония
» (Colony) Райан Кондал
. Режиссером пилота, а, возможно, и других эпизодов выступит постоянный постановщик «Игры престолов» Мигель Сапочник
.