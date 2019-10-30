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«Верность» Нигины Сайфуллаевой покажут на Роттердамском кинофестивале

30 октября
2019 год

Новости кино >>
30 октября 2019
Международный кинофестиваль в Роттердаме, который пройдет с 22 января по 2 февраля 2020 года, начал объявлять программу смотра. Среди первых анонсированных картин – «Верность» Нигины Сайфуллаевой и «Бабай» дебютанта Артема Айсагалиева.

«Верность» Нигины Сайфуллаевой покажут на Роттердамском кинофестивале
фото: "Бабай"/Роттердамский кинофестиваль

Фильм «Верность» будет представлен в программе «Голоса» (Voices). В центре картины – акушер-гинеколог Лена (Евгения Громова) и ее муж, артист провинциального драмтеатра Сережа (Александр Паль).Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной. В российский прокат фильм выходит 31 октября.

Лента «Бабай» будет представлена в конкурсе «Яркое будущее» (Bright Future). Главные герои картины – маленькие братья Марк и Геша, которые живут со строгим отцом. Это первая полнометражная работа Айсагалиева, выросшего в Москве, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, получившего профессию режиссера в Калифорнийском институте искусств. Ранее Айсагалиев работал над документальными и игровыми проектами, а также снимал музыкальные видео.
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