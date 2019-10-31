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Картину Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» выпустят в повторный прокат

31 октября
2019 год

Новости кино >>
31 октября 2019
«Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа 14 ноября вернётся на большие экраны страны. 11 ноября пройдёт специальный показ картины в киноцентре «Октябрь» совместно с «КАРО.Арт», уточняется на сайте журнала «Искусство кино», выпускающего картину в повторный прокат совместно с «Ленфильмом».

По сюжету фильма, чьё действие разворачивается в сталинское довоенное время, в жизни жёсткого сотрудника уголовного розыска Ивана Лапшина (Андрей Болтнев) появляются старый друг Ханин (Андрей Миронов), пытающийся смириться со смертью жены, и актриса местного театра Наташа (Нина Русланова), к которой Лапшин начинает испытывать любовные чувства.


В основе картины — воспоминания детства Алексея Германа и повесть «Лапшин», написанная отцом режиссёра Юрием Германом. При подготовке съёмочная группа обращалась за консультацией к сотрудникам милиции, а образ бандита Соловьёва воплотил настоящий бывший заключённый. Съёмки проходили в Астрахани. Отреставрированную версию киноленты показали в конкурсе классики на Венецианском международном кинофестивале в 2013 году. В Локарно «Моего друга Ивана Лапшина» отметили призом жюри и премией FIPRESCI.

Показы фильма пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове и других городах России. Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно здесь.
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«Мой друг Иван Лапшин»
«Мой друг Иван Лапшин»
«Мой друг Иван Лапшин»
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