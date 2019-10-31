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Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка»

31 октября
2019 год

Новости кино >>
31 октября 2019
Актриса Равшана Куркова и победитель шоу «Голос 2» Сергей Волчков подарили свои голоса персонажам мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4», о завершении озвучания которого сообщает кинокомпания СТВ.

Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

Помимо вышеназванных, к своим героям вернулись Иван Охлобыстин, Никита Ефремов и Михаил Боярский. Над сценарием четвёртой части сказки снова работал «Квартет И». Основной темой сюжета «Ивана Царевича и Серого Волка 4» стал песенный конкурс, который собирает у экранов огромное количество зрителей, как в реальном мире, так и в сказочном.

По словам Равшаны Курковой, она озвучила «Аделаиду – энергичную ведущую музыкального конкурса а-ля "Голос", который проходит в Трисемнадцатом царстве, и куда отправляются все главные герои, чтобы принять в нём участие и, конечно, победить. Аделаида – типичная шоу-вумен, узнаваемая, напористая, бойкая, но одинокая, хотя внимание (!) спойлер – в финале её статус изменится и личная жизнь, кажется, начнёт налаживаться. Я счастлива присоединиться к команде мультфильма – у него большая армия фанатов, это уже четвёртая часть сказки. До этого у меня был опыт озвучания диснеевского мультфильма "Самолёты", там я озвучивала Ишани. В моём любимом мультфильме Миядзаки "Унесённые призраками" я озвучивала Рин, помощницу Юбабы. Так что, "Иван Царевич и Серый Волк" моя третья "роль" и, надеюсь, не последняя. Озвучивать персонажей мультфильмов сложнее, чем себя в фильмах. Я снимаюсь в кино с 12 лет, мне тут, простите за нескромность, всё понятно. К моменту начала съёмок и за время съёмочного периода ты успеваешь изучить персонаж, найти характер, особенности, подобрать краски и на озвучание уже приходишь готовым, с пониманием своего героя. А мультфильм – это знакомство с героем здесь и сейчас и нужно сходу найти нужную интонацию. Так что да, мультфильмы озвучивать сложнее, но от того и интереснее – сложные задачи вызывают у меня азарт».

Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«Я сразу согласился озвучивать мультфильм, так как мне было очень интересно. И потом меня позвала, можно сказать, лучшая анимационная студия нашей страны. Мы все знаем сказки студии "Мельница", можно сказать, дети наши растут на этих мультфильмах – "Лунтик", "Три богатыря", "Иван Царевич и Серый Волк". А ещё и предложили спеть всем известную песню "Луч солнца золотого". К тому же, я недавно сделал к ней современную аранжировку. Можно сказать, всё совпало. Эту песню я всегда пою на своих концертах. Мы все помним, как эта песня звучала и в исполнении Олега Анофриева и Муслима Магомаева. Буквально недавно я сидел и думал, вот кто бы взял и снова снял "Бременских музыкантов" и пригласили бы меня спеть "Луч солнца золотого". И вот теперь в "Иван Царевич и Серый Волк 4" будет звучать эта песня. Здорово! А для меня это огромная честь и радость поучаствовать в этом проекте. Мне сложно говорить про своего героя – поскольку это будет спойлер. Скажу так – озвучиваю павлина Паоло, который любит петь, ну а дальше нужно смотреть мультфильм», – поделился своими впечатлениями Сергей Волчков.

«Я озвучиваю роль Ивана-царевича уже в четвёртой части этого мультфильма. Наши сказки предлагают обычно двух Иванов – Иван-дурак или Иван-царевич. И в конце каждой сказки Иван-дурак обретает некий магический бонус. А вот царевичам, конечно, потяжелее. Но наш Иван, не думаю, что прям Царевич, он всё же скорее дурак – в хорошем смысле слова. Хоть мне и говорят иногда, что мой герой внешне похож на меня, но я точно знаю, что когда мультфильм придумывали и рисовали, ещё не было речи про то, что озвучивать предложат мне. Просто так совпало. Ну да, похожи. Немного. С другой стороны, у нас есть что-то общее в характере, например, наивное детское желание, чтобы всё было хорошо. Я рад, что наша сказка "Иван Царевич и Серый Волк", что называется, "попала" в зрителя, и вот уже четвёртая часть, и сборы хорошие, и отзывы. Эти сказки в той или иной степени про нас, а ещё о силе, о доброте и о правильности намерений», – рассказал Никита Ефремов.

Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

«Я так же один из ветеранов озвучания в этой сказке, уже четвёртая моя встреча с царём-батюшкой, и хочу сказать, что граница узнавания меня как актёра начинается как раз с Царя. Когда родители хотят рассказать своему ребёнку, кто я такой, то они не доктора Быкова вспоминают, а Царя из "Ивана Царевича". И я за это борюсь, расширяю аудиторию. Мой Царь-батюшка герой противоречивый. У него большое и административное и родительское обременение. Он, разумеется, должен быть и хитрый, и пофигист. В первом случае он должен управлять, во втором не сойти с ума. Поэтому такой своеобразный человек. Мультфильм получился музыкальным, хотя мне отдельной почти песни не досталось. А петь я очень люблю, но пою я омерзительно, потому что никакого дарования к этому нет, хотя слух совершенный. Но вот всё остальное… Однако я пользуюсь служебным положением, и где дают, там пою. Я озвучивал мультфильмы "Ледниковый период", "Ранго", "Простоквашино", "Снежная королева", кое-где тоже пел. Так что опыт есть», – отметил Иван Охлобыстин.

Мультфильм выйдет в прокат 26 декабря.
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фильмы
Бременские музыкантыИван Царевич и Серый ВолкИван Царевич и Серый Волк-4

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Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка» фотографии
Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка» фотографии
Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка» фотографии
Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка» фотографии
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