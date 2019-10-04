Евгений Цыганов, Юрий Колокольников и Дмитрий Лысенков в смешном и мрачном Петербурге

В сети появился финальный трейлер нуарного триллера и киномикса «Девятая»
режиссёра Николая Хомерики
(«Ледокол»
). Продюсерами выступили Александр Роднянский
и Сергей Мелькумов
.
Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.
«Девятая» – абсолютно зрительский фильм, он рассказывает, в очень ироничной форме, захватывающую историю, способную вызвать отклик у современной аудитории
, – комментирует Александр Роднянский. – Новейший технологический инструментарий, масштаб производства и точность проработки деталей эпохи, сильная детективная линия – все это позволит перенести зрителей в интригующий мир Петербурга второй половины XIX века, окутанный повальным увлечением спиритизмом и оккультными науками. Мы постарались уйти, добавив элементы современного комикса, от привычного ощущения жанра костюмного триллера как чего-то отжившего, такого нафталинового кино для пенсионеров. «Девятую», при всей аутентичности предметного мира, костюмов и локаций, отличает принципиально иной тон повествования – современный, ироничный и в чем-то даже самоироничный
».
Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов
, Дэйзи Хэд
, Дмитрий Лысенков
, Юрий Колокольников
, Джонатан Солвей
, Евгений Ткачук
и Игорь Черневич
.
«Мне нравится пробовать себя в разных жанрах
, – признается режиссер-постановщик Николай Хомерики. – Это очень интересный опыт – снимать и авторское кино, и большие зрительские проекты, каковым, безусловно, является наша «Девятая». Когда я прочел сценарий фильма, мне очень захотелось поработать с этим материалом: мне понравилась идея, люди, характеры, пространство, в котором происходит действие. Петербург второй половины XIX века – отдельная, безумно интересная Вселенная. Город, замерший в предчувствии и ожидании перемен, спасения от которых люди искали по-разному, в том числе и в ставшем столь популярном спиритизме. Во время съемок мы все время следовали нашему изначальному замыслу: во всем должна присутствовать мистика, в каждом кадре должен быть какой-то мистический элемент, даже если речь идет о реальных портретах. И этого мы старались добиваться, в том числе благодаря работе оператора-постановщика Максима Осадчего: это и верхний свет, и как будто бы немного провальные тени, глаза, которые смотрят из темноты и поблескивают. Одним словом, в каждом кадре нужно было все время этого добиваться
».
Съёмки картины проходили в исторических интерьерах Санкт-Петербурга: в Воронцовском дворце, в особняках Гагариной, Половцова и Брусницыных, в усадьбе Демидовых. Адреса, по которым герои фильма Ганин и Ростов находят жертв, действительно вписываются в пентаграмму на реальной географической карте города. Накануне съемок сцены, в которой очередную жертву находят под водой в Воскресенском канале, питерская полиция тоже обнаружила там жертву преступления.
На больших экранах «Девятая»
покажется 7 ноября 2019 года.