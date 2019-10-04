Евгений Цыганов, Юрий Колокольников и Дмитрий Лысенков в смешном и мрачном Петербурге

анонс

Иван Колесников и Сергей Жарков попали в «Первый отдел»

Mamba Stories выполнен в screenlife-формате.

Тимур Бекмамбетов сделал сериал про сайты знакомств

3 октября

Студия «Петербург» приступила к работе над вторым сезоном «Тимы и Томы»

Первые 13 эпизодов продолжения анимационного сериала будут произведены к апрелю 2020 года.