20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате

Кино-театр.ру
представляет трейлер научно-фантастического боевика братьев/сестёр Вачовски «Матрица»
, ставшего уже классикой мирового кинематографа. Картина выходит в повторный прокат в современном цифровом формате 4К в честь 20-летия со дня российской премьеры.
По сюжету хакер Нео, испытывающий скептицизм относительно истинной природы реальности, знакомится с красавицей Тринити и ее шефом - дзен-хакером Морфеусом, который приглашает Нео совершить путешествие, открывающее разум. Нео узнает, что мир, где он раньше существовал - лишь компьютерная виртуальная реальность, управляемая машиной с искусственным интеллектом. Эти машины держат всех людей в состоянии постоянной галлюцинации, чтобы питаться их жизненной энергией, и только горстка избранных вырвалась из-под этого влияния. Нео становится на сторону правды и борьбы против Искусственного интеллекта, ведь Морфиус и другие уверены, что он и есть тот самый мессия, который, согласно легенде, однажды появится и спасет человечество от порабощения.
Главные роли в ленте исполнили Киану Ривз
, Лоуренс Фишберн
, Кэрри-Энн Мосс
, Хьюго Уивинг
, Глория Фостер
, Джо Пантолиано
, Маркус Чонг, Джулиан Араханга, Мэтт Доран
, Белинда МакКлори
, Энтони Рэй Паркер
, Пол Годдар, Роберт Тэйлор, Дэвид Астон, Марк Грэй
и Ада Никодему
.
В своё время первая «Матрица» собрала в мировом прокате более 460 миллионов долларов, получила четыре статуэтки «Оскар» и положила начало культовой франшизе, в которую вошли не только 3 фильма, но и комиксы, компьютерные игры и аниме.
Премьерный показ «Матрицы»
в формате 4К состоится 5 октября. Публике картину представит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин
. В прокат лента выйдет 14 октября.