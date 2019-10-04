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20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате

4 октября
2019 год

Новости кино >>
4 октября 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер научно-фантастического боевика братьев/сестёр Вачовски «Матрица», ставшего уже классикой мирового кинематографа. Картина выходит в повторный прокат в современном цифровом формате 4К в честь 20-летия со дня российской премьеры.


По сюжету хакер Нео, испытывающий скептицизм относительно истинной природы реальности, знакомится с красавицей Тринити и ее шефом - дзен-хакером Морфеусом, который приглашает Нео совершить путешествие, открывающее разум. Нео узнает, что мир, где он раньше существовал - лишь компьютерная виртуальная реальность, управляемая машиной с искусственным интеллектом. Эти машины держат всех людей в состоянии постоянной галлюцинации, чтобы питаться их жизненной энергией, и только горстка избранных вырвалась из-под этого влияния. Нео становится на сторону правды и борьбы против Искусственного интеллекта, ведь Морфиус и другие уверены, что он и есть тот самый мессия, который, согласно легенде, однажды появится и спасет человечество от порабощения.

20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате

Главные роли в ленте исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Глория Фостер, Джо Пантолиано, Маркус Чонг, Джулиан Араханга, Мэтт Доран, Белинда МакКлори, Энтони Рэй Паркер, Пол Годдар, Роберт Тэйлор, Дэвид Астон, Марк Грэй и Ада Никодему.

В своё время первая «Матрица» собрала в мировом прокате более 460 миллионов долларов, получила четыре статуэтки «Оскар» и положила начало культовой франшизе, в которую вошли не только 3 фильма, но и комиксы, компьютерные игры и аниме.

Премьерный показ «Матрицы» в формате 4К состоится 5 октября. Публике картину представит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. В прокат лента выйдет 14 октября.
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20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате фотографии
20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате фотографии
20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате фотографии
20 лет спустя: старая «Матрица» в новом формате фотографии
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