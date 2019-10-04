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Сценаристы «Кухни» и «Отеля Элеон» стали креативными продюсерами СТС

4 октября
2019 год

Новости кино >>
4 октября 2019
Сценаристы Димитрий Ян, Игорь Тудвасев и Павел Данилов, ранее работавшие в компании Yellow, Black and White над сериалами «Кухня», «Отель Элеон», «Светофор», «Папины дочки», «Даешь молодежь» и фильмами «Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь» стали креативными продюсерами канала СТС, сообщает пресс-служба канала.

Сценаристы «Кухни» и «Отеля Элеон» стали креативными продюсерами СТС
фото: "Кухня. Последняя битва"

«Мы всегда с удовольствием, но все же со стороны, наблюдали, как результаты нашей работы находят отклик у зрителей СТС. Рады, что наше многолетнее сотрудничество с каналом переходит в новую фазу, и теперь мы продолжим создавать контент для СТС как полноценные члены команды под руководством Вячеслава Муругова и Антона Федотова. Впереди – новые творческие вызовы и амбициозные планы», – говорит Димитрий Ян.

Данилов, Тудвасев и Ян будут работать в прямом подчинении генеральному директору СТС Вячеславу Муругову. Вместе с генеральным продюсером канала Антоном Федотовым они займутся разработкой праймовой сериальной линейки в качестве шоураннеров.

«Это одна из самых сильных креативных команд на рынке, у которой за плечами десять лет совместной работы. В плотном взаимодействии с продакшн-компаниями Димитрий, Игорь и Павел подхватят проекты, которые уже готовятся к запуску в цикл, такие как «Гости из прошлого» и «Родительский комитет», а также займутся своими собственными разработками. Они прекрасно чувствуют аудиторию СТС, её ожидания от контента, и уверен, продолжат создавать комедийные хиты для канала уже в качестве его креативного ядра», – отмечает Антон Федотов.
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